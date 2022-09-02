Yozgat’ta feci kaza! Otomobil köprü bariyerine çarptı: Bir aile yok oldu

Yozgat'tan gelen kaza haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. Otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İşte detaylar…Ankara yönünden Yozgat'a seyir halindeki, E.A. yönetimindeki 34 EAA 175 plakalı otomobil, E-88 kara yolunun Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy mevkisinde Demirci Köprüsü bariyerlerine çarptı.Kazada sürücü ile otomobilde bulunan N.A. ve V.A. olay yerinde hayatını kaybetti, H.A. ise yaralandı.Yaralı, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.