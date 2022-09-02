Yozgat’ta feci kaza! Otomobil köprü bariyerine çarptı: Bir aile yok oldu
Yozgat'ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Yozgat'tan gelen kaza haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. Otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İşte detaylar…
Ankara yönünden Yozgat'a seyir halindeki, E.A. yönetimindeki 34 EAA 175 plakalı otomobil, E-88 kara yolunun Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy mevkisinde Demirci Köprüsü bariyerlerine çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan N.A. ve V.A. olay yerinde hayatını kaybetti, H.A. ise yaralandı.
Yaralı, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.