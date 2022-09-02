Vakaya giden ambulansa otomobil çarptı: 2 sağlıkçı yaralı

Kırıkkale'de Hacı C. kontrolündeki otomobil seyir halindeyken kontrolden çıktı.Araç, aynı güzergahda ihbara giden Emre Ö. hakimiyetindeki ambulansa yandan çarptı.Çarpmanın şiddetiyle ambulans yan devrilerek 35 metre sürüklendi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.İncelemelerde ambulansta bulunan sağlıkçı Eda Nur K. ve Uğur S.'nın yaralandığı belirlendi.DHA'nın aktarımına göre; yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan sağlıkçıların hayat tehlikesi bulunmadığı öğrendildi.Öte yandan polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.