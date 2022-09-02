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Tüm dünya izledi! Tetik çekildi: Eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e suikast girişimi

Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a evine girdiği sırada silahlı suikast düzenlendi. Olay anı anbean kameraya yansırken, tetiklenen silah şans eseri ateş almadı. Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı.

Ekleme: 2.09.2022 - 11:10 Güncelleme: 2.09.2022 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Tüm dünya izledi! Tetik çekildi: Eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e suikast girişimi
Arjantin'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a silahlı saldırı girişiminde bulundu. Yerel basına yansıyan görüntülerde, bir kişinin, Kirchner'a evine girmeden önce destekçilerini selamladığı sırada silah doğrulttuğu ve korumaların müdahale ettiği görülüyor.

Montiel'in, Kirchner'ın yüzüne yaklaştırdığı silahı tetiklediği ancak silahın ateş almadığı bilgisi paylaşıldı.


Kirchner, suikasttan kıl payı kurtulduğunu ifade ederek yaşamı ve demokrasiyi savunmak için 'bugünü ulusal bayram ilan ettiğini' söyledi.

Arjantin Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez, C5N isimli kanala yaptığı açıklamada, olayın ardından saldırganın gözaltına alındığını, silahın da analize gönderildiğini söyledi.

Ulusal basına yansıyan haberlerde silahı taşıyan kişinin 35 yaşındaki Brezilyalı Fernando Andres Sabag Montiel olduğu ve daha önce de silah taşımaktan sabıkasının bulunduğu belirtildi.


Geçen hafta yargılandığı yolsuzluk davasında hakkında 12 yıl hapis isteminde bulunulmasından bu yana taraftarları her gün Kirchner'ın evinin önünde destek gösterileri düzenliyor.

Aynı zamanda Kircher'in gelecek yıl yapılacak seçimlerde yeniden cumhurbaşkanlığına aday olması de bekleniyor.

Arjantin'de bu yıl özellikle muhalif politikacılar arasında sözlü şiddetin seviyesi giderek artıyor. Bu tartışmalar da genellikle Kirchner aleyhine açılan yolsuzluk suçlamaları etrafında şekilleniyor.
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