Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı
30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta gözaltına alınan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in ilk duruşması Elbasan Asliye Mahkemesi’nde görüldü. Elbasan Savcılığı, Özer’in tutuklanmasını talep etti.
Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bu ülkede mahkemeye çıkarıldı.
Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Özer, polisler eşliğinde getirildi.
Güvenlik önlemleri belirlenecek
Elbasan Savcılığı, Özer'in tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti ve bu nedenle Özer hakkında tutukluluğun devamını talep etti.
Duruşmada Özer hakkında alınacak güvenlik önlemleri belirlenecek.
30 Ağustos'ta yakalanmıştı
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.