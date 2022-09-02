TBMM Başkanı Şentop, Vietnam'ın Milli Günü'nü kutladı

Şentop, Milli Gün dolayısıyla Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Vuong Dinh Hue'ye tebrik mektubu gönderdi.Mektubunda, Vietnam Milli Günü'nü kutlayan Şentop, şunları kaydetti:"Dost ülke Vietnam'ın Milli Günü'nü şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına tebrik ederim. Türkiye, Vietnam ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfetmektedir. Parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz ikili ilişkilerimizin zenginleştirilmesine olumlu katkılar sağlayacaktır. Milli Gününüzü bir kez daha kutlarken zatıalinize ve şahsınızda Vietnam Ulusal Meclisinin değerli üyelerine sağlık ve başarı dileklerimi iletirim."