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Muharrem İnce'nin Demirtaş sorusuna verdiği cevap olay oldu

'Demirtaş serbest bırakılsın diye bir cümlemi getirin siyaseti bırakırım' diyen Muharrem İnce'nin Demirtaş'a tahliye istediği görüntüler dolaşıma girdi.

Muharrem İnce'nin Demirtaş sorusuna verdiği cevap olay oldu
Ekleme: 2.09.2022 - 09:47 Güncelleme: 2.09.2022 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce'nin Demirtaş sorusuna verdiği cevap olay oldu
YouTube'da yayın yapan Babala TV'nin bu haftaki konuğu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu.

Katılımcıların soru cevaplarıyla ilerleyen programda İnce, öyle iddialı bir açıklama yaptı ki, izleyenleri şoke etti.

Selahattin Demirtaş sorusu geldi, ne diyeceğini bilemedi
Eline mikrofon alan ve adının ‘İlayda' olduğunu söyleyen genç bir seyirci, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın dediniz. Seçimlerden sonra da aynı açıklamayı yaptınız. PKK terör örgütü üyesi olan bir insanın serbest bırakılması fikri, Memleket Partisi içerisindeki ‘Memleket' kelimesine yakışıyor mu? Bu tavrınızın memleketin hayrına olduğunu mu düşünüyorsunuz?” diye sordu.

‘Serbest bırakılsın dediğim bir cümlemi getir siyaseti bırakırım'
Hemen cevap vermeye çalışan İnce, adeta geri dönüşü olmayan bir yola girdi.

Muharrem İnce, “Serbest bırakılsın diye bir cümlemi bana getir, burada siyaseti bırakıyorum. Siyaseti bırakıyorum, imzaladım.” dedi.

Muharrem İnce'nin Demirtaş sorusuna verdiği cevap olay oldu

O görüntüler yayıldı
Ancak Muharrem İnce'nin yıllar önce katıldığı ‘Halk Arenası' programında Demirtaş ile ilgili söylediği sözleri unuttuğu görüldü.

Halk TV'de yayınlanan programda İnce'nin “Selahattin Demirtaş'a gitme' dediler. Yok, kardeşim dedim, gideceğim. Hatta serbest kalsın, propaganda yapsın. Bizim gibi ders yapıyorsa o da yapsın, ne var bunda?” dediği görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

Bazı kullanıcılar, İnce'nin imzaladığı gibi sözünü yerine getirmesi gerektiğini yazdı.
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