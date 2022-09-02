ABD basınından dikkat çeken iddia: Silahlarının izi sürülemiyor

American Thinker Dergisi, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Amerikan silahlarının dış pazarlarda dolaşımına hakim olamadığını iddia etti. Dergi bu iddiasını, ABD'li yetkililere dayandırdı. Ukrayna'ya ABD tarafından sağlanan silahların izini süren dergi, ABD yardımlarını denetlemekle görevli hükümet yetkililerinin, yardımın gerçekte nereye gittiğine dair güvenilir bilgiye sahip olmadığını kabul ettiğini kaydetti. Yetkililer, Ukrayna'ya verilen silahlar karşılığında sadece kağıt makbuz aldıklarını ve bunun dışında takibe dair başka bir belgeye sahip olmadıklarını ifade etti.EN BAŞTA ORTADOĞUABD silah transferlerinin bir kısmı resmi yollardan, resmi yetkililere yapılırken, diğer bir kısmı ise gayri resmi gruplara yapılıyor. SIPRİ Silah Transferi Veritabanı verilerine göre ABD, Suudi Arabistan başta olmak üzere, en çok Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, Irak gibi ülkelere silah transferi gerçekleştiriyor. Listenin önemli bir bölümü Ortadoğu'nun kaderini belirleyen ülkelerden oluşuyor.SIPRİ Silah Transferi Veritabanı verilerinden bağımsız olarak ABD, gayri resmi yollarla, terör grubu olmadığını iddia ettiği PYD/YPG gibi gruplara ve terör örgütü olduğunu kabul ettiği ancak silah vermediğini iddia ettiği PKK'ya silah yardımında bulunuyor. ABD'nin Afganistan'da bıraktığı ve daha önce o bölgeye gönderdiği silahlar da gündeme getiriliyor.UKRAYNA'YA KAYIT DIŞI SEVKİYATRusya'nın Ukrayna'ya işgalinden bu yana ABD resmi olarak yardım paketi açıklıyor. New York Times'in haberine göre üst düzey bir Pentagon yetkilisi, ABD'nin bir süredir Ukraynalılara radar sistemlerini hedef almak için kullanılan füzeleri sessizce tedarik ettiğini söyledi. İddialara göre listede yer almayan bazı füze sistemleri Ukrayna'ya gönderildi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bazı füze sistemlerinin Ukrayna'ya gönderilmesinin Rusya'yı daha da kışkırtacağını ve 3. Dünya Savaşı'nı başlatabileceğini ifade etmişti. ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre, savaşın başlamasından bu yana ABD Ukrayna'ya 13.5 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüt etti.RUSYA'YA 'MAKET FÜZE' TUZAĞIABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'a konuşan Amerikalı ve Ukraynalı üst düzey yetkililer, maketler sayesinde Rus yapımı Kalibr füzelerinden en az 10 tanesinin gerçek hedefleri vuramadığını öne sürdü. Kimliğini paylaşmayan bir Ukraynalı yetkili, "İnsansız hava araçları (İHA) bataryaları gördüğünde, bu onlar için VIP hedef gibi" dedi. Haberde, ABD yapımı Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri'nin (HIMARS) maketlerinin, Rus birlikleri asıl hedeften şaşırtmak için kullanıldığı ve benzer maketlerin üretiminin artırılabileceği ifade edildi.Kimliğini açıklamayan ABD'li bir diplomat da Rusların HIMARS sistemlerini vurduğunu zannederken aslında maketleri hedef aldığını savundu. Diplomat, "Rusya, Ukrayna'ya gönderdiğimizden daha fazla HIMARS'ı vurduğunu iddia etti" dedi. Pentagon'un 24 Ağustos'taki açıklamasına göre şimdiye dek Ukrayna ordusuna 16 HIMARS sistemi gönderildi. Bunlardan kaçının aktif olarak kullanıldığıysa tam olarak bilinmiyor.