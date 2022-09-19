MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.
MSB, 'Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!' ifadelerini kullandı.