  • USD: 18,27 - 18,30
  • EURO: 18,23 - 18,26
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Akın akın geliyorlar: Enerji krizi yaşayan Avrupalıların rotası Türkiye oldu

Rusya'nın enerji vanalarını kapaması nedeniyle kışı soğukta geçirmeye hazırlanan Avrupalı şimdiden kışı atlatmak için Türkiye'deki otellerden rezervasyonlarını yapmaya başladı. Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan Ademhan, "Normalde tatil bölgelerindeki tesislerimiz eylül ayından itibaren yüzde 50, Ekim ayına doğru yüzde 80 ve kasım ayında ise tamamen kapanıyordu. Ama bu yıl tesislerimiz tam kapasite çalışacak. Bu yılki turist hedefimizin 40 milyona ulaşacağını düşünüyoruz. Şu ana kadar 26 milyonu aştık. Bu da 35 milyar dolar gelir demektir" dedi.

Akın akın geliyorlar: Enerji krizi yaşayan Avrupalıların rotası Türkiye oldu
Ekleme: 19.09.2022 - 16:45 Güncelleme: 19.09.2022 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
Akın akın geliyorlar: Enerji krizi yaşayan Avrupalıların rotası Türkiye oldu
Rusya'nın enerji vanalarını kapaması nedeniyle kışı soğukta geçirmeye hazırlanan Avrupalı şimdiden kışı atlatmak için Türkiye'deki otellerden rezervasyonlarını yapmaya başladı.

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan Ademhan, 'Normalde tatil bölgelerindeki tesislerimiz eylül ayından itibaren yüzde 50, Ekim ayına doğru yüzde 80 ve kasım ayında ise tamamen kapanıyordu. Ama bu yıl tesislerimiz tam kapasite çalışacak. Bu yılki turist hedefimizin 40 milyona ulaşacağını düşünüyoruz. Şu ana kadar 26 milyonu aştık. Bu da 35 milyar dolar gelir demektir' dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji sorunu yaşayan Avrupa, kışı soğukta geçirmeye hazırlanırken sorunun çözümü için ise birçok Avrupalı rotasını Türkiye'ye çevirdi.

35 MİLYAR DOLARLIK TURİZM GELİRİ
Sabah'ın haberine göre, Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan Ademhan, bu yıl 40 milyon turist sayısına ulaşılmasının beklenildiğini belirtirken, 'Şu ana kadar 26 milyonu aştık. Bu da 35 milyar dolar gelir demektir. Bacasız sanayi demek işte budur' dedi. Kış ayları için siyasi konjonktür ve dünyadaki gelişmelerin böyle devam etmesi halinde kışın kapalı olan oteller ve boş kalan apart dairelerinin büyük oranda doluluğa ulaşmasını beklediklerini anlatan Ademhan, 'Şu an ciddi bir oranda rezervasyon ve kiralamalar başlamış durumdadır' dedi.

Ademhan şunları söyledi: 'Şu an zaten ülkemizde Ukraynalı ve Rus turistlerin çoğunlukta oldukları, tatillerini uzatıp apart daireleri kiraladıkları gözlemlenmektedir. Doğalgaz sıkıntısıyla Avrupa'dan da gelecek ciddi bir rezervasyon bekliyoruz.

Avrupa'daki bakan parlamentoda konuşurken, 'beraber duş alın' uyarısında bulunuyorsa, daha yeni bu sıcaklarda bu uyarıyı yapıyorlarsa, inşallah ülkemizden ümitliyiz. Ciddi bir talep olacaktır. Çünkü Avrupa'da şu an basın ve parlamentoda 'az duş alın, suyu az kullanın ve kendinizi bezle silin' uyarıları yapılıyor. Bu durumda sahil bölgelerimizdeki uygun fiyatlarımızdan ve dövizin artışından dolayı bize dönüşün olumlu olacağını ümit ediyoruz.'

İSTİHDAM ARTACAK
Tatil bölgelerindeki tesislerin eylül ayından itibaren yüzde 50, ekim ayına doğru yüzde 80 ve kasım ayında tamamen kapandığını anlatan Ademhan, 'Şu an gelen taleplere göre tabii ki istihdam artacak. İşsizliğin azalmasıyla vatandaşlarımızın refahının daha da artacağını düşünüyoruz' dedi.

Yazlık evlerin kiralarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Ademhan, 'Vatandaşımızın buraları ne ucuza ne de çok pahalıya vermemesi gerekiyor. Gelen insanlara dengeli bir şekilde, uygun bir artışla verilmesi gerekiyor.

Gelenlerin ülkemizden memnun, huzurlu bir şekilde ayrılmaları bir dahaki gelişlerin artmasını sağlayacaktır ve gittikleri yerlerde daha fazla reklam yapacakları için geri dönüşte daha fazla talep olacaktır diye düşünüyorum' dedi.
Halk TV'de skandal benzetme: 'Büyük Aile Yürüyüşü'nü hedef alan Mehmet Yılmaz LGBT ile Aleviliği aynı kefeye koydu
Meral Akşener'den HDP tabanına sıcak mesajlar
Rusya ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği HIMARS sistemlerini vurdu
Normalleşmede yeni adım! İsrail Ankara Büyükelçisi atandı...
Akın akın geliyorlar: Enerji krizi yaşayan Avrupalıların rotası Türkiye oldu
Yunanistan'dan kağıda dökülmemiş kirli anlaşma! Teröristleri 'İşime yarar' diye besliyor
Kemal Kılıçdaroğlu için Elazığ’da hazırlanan afişler gündem oldu
Fransa'da göçmenler kamp kurmasın diye merkezi noktalara kaya döşendi
Canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'i darbetmişti! O saldırgan için istenilen ceza belli oldu
Yunanistan'ın uykularını kaçıran gelişme: Olası senaryoları yazdılar! Kriz çıkabilir
Fatih'te 1 polis, 2 şüpheli şahıs tarafından vuruldu
Bakan Ersoy'dan Kız Kulesi ve Peri Bacaları açıklaması: Bir hortum gelse alıp götürecekti...
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı kanıtlandı: Mali hizmetler daire başkanına uzaklaştırma kararı
ABD ne yapmak istiyor? Bir bölgede daha gerilimi tırmandıracak sözler: 'Savaş halinde savunuruz!'
Bülent Arınç'ın oğlundan Vahdettin çıkışı! Ecdad düşmanlarıyla aynı safta durdu
Şehidin intikamı alındı! 17 terörist etkisiz...
28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Albay başörtüsünü yasakladı
Bakan Dönmez duyurdu: Doğal gaz faturasında yüzde 80 destek
Başkan Erdoğan'dan New York'ta önemli mesajlar: PKK-YPG ve FETÖ ile mücadelemizde iş birliği bekliyoruz!
Güngören'de İETT otobüsü tramvay yoluna girdi: Seferler aksadı
Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor: İşte cenaze töreninin detayları

Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor: İşte cenaze töreninin detayları

Avcılar'da heyecanlandıran keşif: Bathonea'da çıngıraklı bilezikli çocuk mezarı bulundu

Avcılar'da heyecanlandıran keşif: Bathonea'da çıngıraklı bilezikli çocuk mezarı bulundu

Van Gölü’nde büyük su kaybı: 100 yıllık iskele tamamen ortaya çıktı

Van Gölü’nde büyük su kaybı: 100 yıllık iskele tamamen ortaya çıktı

e-Devlet'ten kontrol edin: Ş K ve S harfleri varsa emekli olamazsınız

e-Devlet'ten kontrol edin: Ş K ve S harfleri varsa emekli olamazsınız

Milli Uzay Programı hız kazanıyor! Paris'te tarihi anlaşma: İmzalar atıldı

Milli Uzay Programı hız kazanıyor! Paris'te tarihi anlaşma: İmzalar atıldı

İstanbul'da 14 ilçede 8 saati bulacak elektrik kesintisi

İstanbul'da 14 ilçede 8 saati bulacak elektrik kesintisi