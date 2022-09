Akın akın geliyorlar: Enerji krizi yaşayan Avrupalıların rotası Türkiye oldu

Rusya'nın enerji vanalarını kapaması nedeniyle kışı soğukta geçirmeye hazırlanan Avrupalı şimdiden kışı atlatmak için Türkiye'deki otellerden rezervasyonlarını yapmaya başladı.Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan Ademhan, 'Normalde tatil bölgelerindeki tesislerimiz eylül ayından itibaren yüzde 50, Ekim ayına doğru yüzde 80 ve kasım ayında ise tamamen kapanıyordu. Ama bu yıl tesislerimiz tam kapasite çalışacak. Bu yılki turist hedefimizin 40 milyona ulaşacağını düşünüyoruz. Şu ana kadar 26 milyonu aştık. Bu da 35 milyar dolar gelir demektir' dedi.Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji sorunu yaşayan Avrupa, kışı soğukta geçirmeye hazırlanırken sorunun çözümü için ise birçok Avrupalı rotasını Türkiye'ye çevirdi.Sabah'ın haberine göre, Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan Ademhan, bu yıl 40 milyon turist sayısına ulaşılmasının beklenildiğini belirtirken, 'Şu ana kadar 26 milyonu aştık. Bu da 35 milyar dolar gelir demektir. Bacasız sanayi demek işte budur' dedi. Kış ayları için siyasi konjonktür ve dünyadaki gelişmelerin böyle devam etmesi halinde kışın kapalı olan oteller ve boş kalan apart dairelerinin büyük oranda doluluğa ulaşmasını beklediklerini anlatan Ademhan, 'Şu an ciddi bir oranda rezervasyon ve kiralamalar başlamış durumdadır' dedi.Ademhan şunları söyledi: 'Şu an zaten ülkemizde Ukraynalı ve Rus turistlerin çoğunlukta oldukları, tatillerini uzatıp apart daireleri kiraladıkları gözlemlenmektedir. Doğalgaz sıkıntısıyla Avrupa'dan da gelecek ciddi bir rezervasyon bekliyoruz.Avrupa'daki bakan parlamentoda konuşurken, 'beraber duş alın' uyarısında bulunuyorsa, daha yeni bu sıcaklarda bu uyarıyı yapıyorlarsa, inşallah ülkemizden ümitliyiz. Ciddi bir talep olacaktır. Çünkü Avrupa'da şu an basın ve parlamentoda 'az duş alın, suyu az kullanın ve kendinizi bezle silin' uyarıları yapılıyor. Bu durumda sahil bölgelerimizdeki uygun fiyatlarımızdan ve dövizin artışından dolayı bize dönüşün olumlu olacağını ümit ediyoruz.'Tatil bölgelerindeki tesislerin eylül ayından itibaren yüzde 50, ekim ayına doğru yüzde 80 ve kasım ayında tamamen kapandığını anlatan Ademhan, 'Şu an gelen taleplere göre tabii ki istihdam artacak. İşsizliğin azalmasıyla vatandaşlarımızın refahının daha da artacağını düşünüyoruz' dedi.Yazlık evlerin kiralarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Ademhan, 'Vatandaşımızın buraları ne ucuza ne de çok pahalıya vermemesi gerekiyor. Gelen insanlara dengeli bir şekilde, uygun bir artışla verilmesi gerekiyor.Gelenlerin ülkemizden memnun, huzurlu bir şekilde ayrılmaları bir dahaki gelişlerin artmasını sağlayacaktır ve gittikleri yerlerde daha fazla reklam yapacakları için geri dönüşte daha fazla talep olacaktır diye düşünüyorum' dedi.