  • USD: 18,25 - 18,28
  • EURO: 18,20 - 18,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Çalışmalara 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz ve 6 su tankeri katıldı.

Ekleme: 18.09.2022 - 16:27 Güncelleme: 18.09.2022 - 16:32 / Editör: Ozge Selin
İzmir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyorYaz aylarındaki aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanılan orman yangınları, sonbaharda da devam ediyor.

Türkiye bu yıl da orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürdü.

Son olarak İzmir'in Çeşme ilçesindeki, orman alevlere teslim oldu.

Havadan ve karadan müdahale başlatıldı
Saat 15.30 sıralarında başlayan yangın, çevredekiler tarafından fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer sevk edildi.

DHA'nın aktarımına göre; bölgede yangın söndürme çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği aktarıldı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Kayseri'de 'Aday belli, karar net' mitinginde konuşuyor
LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu
Şehidimizin kanı yerde kalmadı
ABB'ye bağlı ASKİ'de kırtasiye malzemesi yolsuzluğu
Şanlıurfa’da 1 askerimiz şehit oldu
Zirveye damga vuran fotoğraf için Fransız kanalında dikkat çeken yorum: Erdoğan'ın üstünlüğünün kanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta yürüyüş yaptı
Vedat Bilgin: EYT düzenlemesi en geç aralık ayında Meclis'te
TOKİ'de ucuz konutun başvuruları sürerken Başkan Erdoğan'dan yeni müjde geldi
MİT'te nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Bodrum'da isale hattının 1 yılda 7 kez patlaması, esnafı bezdirdi
İçişleri Bakanı Soylu'dan teröristlere mesaj! Ya sarı torba ya teslim
İBB 150 yıllık yalıyı boşaltma kararı almıştı... Ekrem İmamoğlu kapıya kadar geldi sonra gözden kayboldu
Türkiye'nin ilk muharip savaş uçağı olacak! Dört gözle beklenen gelişme duyuruldu
Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı: Hainler yakalandı
Avrupa'nın en büyük ekonomisi zorda! Almanya'yı zor yıllar bekliyor
AK Parti'li Dağ'dan 2023 mesajı... 'Açık ara farkla birinci parti olacağız'
HDPKK'dan Cudi provokasyonu! Yasağa rağmen yürümek istediler, polis müdahalesiyle dağıldılar
Milyonlar merakla bekliyor... Bakan Bilgin EYT ile ilgili tarih verdi
Ticaret Bakanlığı açıkladı: 6 bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası
2 bin 280 lira taksitle 250 bin konut: 25 soruda tüm merak edilenler

2 bin 280 lira taksitle 250 bin konut: 25 soruda tüm merak edilenler

Yeni haftada serin ve yağışlı hava etkili olacak

Yeni haftada serin ve yağışlı hava etkili olacak

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi