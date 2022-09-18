İzmir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Çalışmalara 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz ve 6 su tankeri katıldı.

Yaz aylarındaki aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanılan orman yangınları, sonbaharda da devam ediyor.Türkiye bu yıl da orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürdü.Son olarak İzmir'in Çeşme ilçesindeki, orman alevlere teslim oldu.Saat 15.30 sıralarında başlayan yangın, çevredekiler tarafından fark edildi.İhbar üzerine olay yerine 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer sevk edildi.DHA'nın aktarımına göre; bölgede yangın söndürme çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği aktarıldı.