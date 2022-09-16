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FETÖ'ye hem af hem tazminat: CHP lideri Kılıçdaroğlu hızını alamadı

15 Temmuz ihaneti sonrası çıkartılan KHK'lar yoluyla çeşitli yaptırımlarla karşılaşan FETÖ’cülere af ve işe iade sözü veren Kılıçdaroğlu, bunu yeterli görmedi. Seçimler yaklaştıkça, propaganda dozunu artıran Kılıçdaroğlu, reklam panolarına astırdığı yeni afişlerle KHK'lılara tazminat vaadinde de bulundu.

FETÖ'ye hem af hem tazminat: CHP lideri Kılıçdaroğlu hızını alamadı
Ekleme: 16.09.2022 - 09:17 Güncelleme: 16.09.2022 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'ye hem af hem tazminat: CHP lideri Kılıçdaroğlu hızını alamadı
KHK'lılara verdiği destekle gündemden düşmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bunu bir adım ileri taşıdı. Daha önce KHK'lıların tamamına af ve işe iade vaat eden Kılıçdaroğlu, bu kez de KHK'lılara tazminat vereceğini açıkladı. Kendi fotoğraflarının yer aldığı afişlerde Kılıçdaroğlu, KHK'lılara seslendi. “Telafi Tazmin yasası dönemi başlıyor. Masumlara tahliye, mağdurlara tazminat gelecek. Yozlaşmış adalet sisteminin mağdurları adil mahkemelerde yargılanacak” mesajı, defalarca müebbet hapis cezası alan FETÖ'cü darbecilerin de aralarında bulunduğu KHK'lılara tazminat vaat ediyor.

MEŞRUİYET KAZANDIRIYOR
Meslekten ihraç edilen FETÖ'cülere yeniden yargılanma teminatı veren CHP, sık sık KHK'lılarla bir araya geliyor. Haziran 2021'de Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca öncülüğünde KHK buluşmalarına başlayan CHP, 50 ilde KHK'lılarla salon toplantısı yaptı. CHP'li belediyelerin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantılarda 15 binden fazla KHK'lı ile bir araya gelindi. İşe iade güvencesiyle umutlanan KHK'lılar, CHP'nin kendileri ile yaptığı toplantılarla artık meşruiyet kazandıklarını belirtiyor. 35 ilde platform kuran KHK'lılar, CHP sayesinde 32 ilde daha örgütlenerek platform sayısını 67'ye çıkarttı.

Mafyasız düzende Peker nerede?
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarına destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in iddialarını siyasi malzeme olarak kullanıyor. Kılıçdaroğlu'nun tüm bunlara rağmen reklam panolarına astırdığı “Sokakta ve siyasette mafyasız düzen başlıyor” vaadi de dikkat çekti. CHP içindeki taciz ve tecavüzlere karşı üç maymunu oynayan Kılıçdaroğlu'nun yeni vaatleri arasında “Çocuk tacizcisine, kadın katiline indirimsiz ceza” da var. “Zenginleşen yandaş sermayenin haksız kazançlarını Hazine'ye yani halka iade edeceğiz” yazan afişler ise son dönemde CHP'li belediyelerin İYİ Partililere verdiği ihaleleri akıllara getirdi.
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