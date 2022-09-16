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Başkan Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine başvuru sayısı 2 milyonu aştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de duyurduğu "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvuru sayısı saat 17.40 itibarıyla 2 milyon 4 bin 435 oldu.

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine başvuru sayısı 2 milyonu aştı
Ekleme: 16.09.2022 - 18:38 Güncelleme: 16.09.2022 - 18:48 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine başvuru sayısı 2 milyonu aştı
Başkan Erdoğan'ın duyurduğu 81 ildeki sosyal konut projesine başvurular tüm hızıyla devam ediyor. 14 Eylül'de başlayan başvurulara şu ana kadar 2 milyon 4 bin 435 kişi başvurdu.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı.

14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

TOKİ 250 bin konut başvuruları, Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. e-Devlet başvuruları, 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan 'Konut Belirleme Kurası' ile belirlenecek.

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine başvuru sayısı 2 milyonu aştı

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sosyal konut geliştirme tarihinde ilk defa gençlere ayrı kontenjan uygulanacak dev projede ayrıca emekliler, şehit yakınları/gaziler ve engelliler için de kontenjan ayrımı devam edecek.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla daha çok dar gelirli vatandaşın projeden yararlanması için sosyal konutta başvuru bedeli 1.000 liradan 500 TL'ye indirildi.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine başvuru sayısı 2 milyonu aştı

TOKİ BAŞVURULARI T.C. KİMLİK NO SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacak. Buna göre, vatandaşlar TOKİ başvurularını TC kimlik no son hanesine göre yapacak.

T.C. kimlik numarasının son hanesi; 0 olan vatandaşlar 14 Eylül Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 15 Eylül Perşembe, 4 olan vatandaşlar 16 Eylül Cuma, 6 olan vatandaşlar 17 Eylül Cumartesi, 8 olan vatandaşlar 18 Eylül Pazar, 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

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