Uyuşturucu tacirlerine ‘Narko/Terör’ darbesi

Diyarbakır'da 10 milyon 497 bin 570 kök kenevir, 1 milyon 185 bin skunk ve 1 ton 203 kilogram toz esrar, 854 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan Eren Abluka-34 Narko/Terör operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynaklarına büyük bir darbe vuruldu.Operasyonlar kapsamında 35'inci gününde, Diyarbakır Lice ilçesi Yalaza Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 164 ayrı noktada jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince arazi arama tarama gerçekleştirildi.İnsansız Hava Aracı'nın da (İHA) destek verdiği aramalarda jandarma komandolar, 10 milyon 497 bin 570 kök kenevir, 1 milyon 185 bin kök skunk, 1 ton 203 kilogram toz esrar, 854 kilogram kubar esrar, 2 bin 20 metre sulama hortumu ile 2 su motoru ele geçirildi.