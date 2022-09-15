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Bakan Süleyman Soylu açıkladı: Sınıra 1055 kilometrelik güvenlik duvarı örüldü

Van’da sınırdaki güvenlik önemleri üst düzeyde tutuluyor. Sürekli gözetim halinde tutulan 295 kilometrelik sınır hattının 64 kilometresinde duvar çalışmaları tamamlandı. Böylelikle bin 55 kilometrelik sınır duvarının sadece 126 kilometrelik kısmı kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "29 Ekim 2023 tarihi gelmeden özellikle uyuşturucu, terör, kaçakçılık konusunda yıllardan beri aktarım sağlanan sınırlarımızı hem biraz önce bahsettiğim bin 316 kilometresinin yapılabilir güvenlik duvarlarını tamamlamış olacağız." açıklamasında bulundu.

Bakan Süleyman Soylu açıkladı: Sınıra 1055 kilometrelik güvenlik duvarı örüldü
Ekleme: 15.09.2022 - 20:18 Güncelleme: 15.09.2022 - 20:30 / Editör: Ozge Selin
Bakan Süleyman Soylu açıkladı: Sınıra 1055 kilometrelik güvenlik duvarı örüldü
Düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerini önlemenin yanı sıra kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla Türkiye-İran sınırında güvenlik duvarı, yeni kulelerin inşası ve hendek kazma çalışmaları aralıksız devam ediyor. İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, sınırdaki güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutan güvenlik güçleri tarafından sürekli gözetim altında tutulan 295 kilometrelik sınır hattında ihalesi yapılan 164 kilometrelik bölümün 64 kilometresinde duvar çalışmaları tamamlandı.

283 KİLOMETRE HENDEK KAZILDI

7 yüklenici firma tarafından sürdürülen çalışmalarda 283 kilometre de hendek kazılırken, sınırdaki haberleşme ve gözetleme olmak üzere 103 elektro optik kuleden 51'i tamamlandı. 52'sine elektrik nakil hattı çekim işlemleri sürüyor. İnşaatı tamamlanan 64 kilometrelik güvenlik duvarının 55 kilometrelik bölümüne iki ve üç sıra şeklinde jiletli tel çekildi.

Bakan Süleyman Soylu açıkladı: Sınıra 1055 kilometrelik güvenlik duvarı örüldü

BİN 55 KİLOMETRE TAMAMLANDI

Sabah saatlerinde Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Valiliğinde Van, Hakkâri, Şırnak ve Ağrı illeri yetkililerinin katılımıyla düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Sınır duvarlarının bu noktaya kadar yaklaşık tam rakam olarak da ifade edeceğim kilometresi de şu anda ihale aşamasında. Allah nasip ederse biz Cumhuriyetimizin birinci asrı bitmeden, yani 29 Ekim 2023 tarihi gelmeden özellikle uyuşturucu, terör, kaçakçılık konusunda yıllardan beri aktarım sağlanan sınırlarımızı hem biraz önce bahsettiğim bin 316 kilometresinin yapılabilir güvenlik duvarlarını tamamlamış olacağız.

UYUŞTURUCU VE MÜHİMMAT GEÇİŞİ SON BULACAK

Şu anda bin 55'i bitmiş durumda. Artı şu ana kadar 948 kilometrelik aydınlatma sistemini tamamladık, 40 kilometresi devam ediyor. Aynı zamanda 341 adet elektro optik kuleleri tamamladık. Bütün bunları da inşallah Cumhuriyetimizin birinci asrını tamamlamadan, ikinci asrına geçmeden bitirmiş olacağız. Bu neyi sağlayacak? Biraz önce söylediğim gibi hem terörist aktarmanın ve mühimmat aktarımını engelleyecek hem organize kaçakçılara aktarımlarını engelleyecek hem de uyuşturucu aktarımını engelleyecek hem de en önemli meselelerden bir tanesi göçmen kaçakçılığını engelleyecek” dedi.

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