  • USD: 18,23 - 18,26
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa ülkelerine vize uyarısı: Gerekenleri yapacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemde Türkiye'ye vizelerde uygulanan çifte standartla ilgili sorulara yanıt verdi. Çavuşoğlu, BM'de yapacağı konuşmada gerekli uyarıları yapacaklarını belirtirken; "Bazı ülkeler vize sürecini hızlandırmaya başladılar. Bazı ülkelerde sorunlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 15.09.2022 - 10:13 Güncelleme: 15.09.2022 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa ülkelerine vize uyarısı: Gerekenleri yapacağızDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün diplomasi muhabirleriyle Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türk vatandaşlarına vize randevularının geç tarihlere verilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan gerekli uyarıları yapacaklarını dile getirerek, 'Bazı ülkeler vize sürecini hızlandırmaya başladılar. Bazı ülkelerde sorunlar devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

'GEREKLİ UYARILARIMIZI YAPACAĞIZ'
Çavuşoğlu, ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Türkiye'deki birçok vize başvuru sahibinin randevularının bekleme süresini çok uzun tutmasına ve reddedilen başvuruların artmasına
ilişkin Batı ülkelerinin büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağrılacak olmasına ilişkin bir soru üzerine ise şu değerlendirmelerde bulundu: 'Tatilde olan büyükelçiler vardı, onların dönmesini bekliyoruz. Bu ay içinde New York BM Genel Kurulu sonrasında olur. Arkadaşlar burada, Batı ülkelerinin, sadece AB (Avrupa Birliği) değil, büyükelçilerini bir araya getirecekler, gerekli uyarılarımızı yapacağız. Bazı ülkeler vize sürecini hızlandırmaya başladılar. Bazı ülkelerde sorunlar devam ediyor.' Vize mağduriyetine ilişkin ABD ve Almanya dahil, diğer birçok ülkeyle ilgili çeşitli örnekler olduğunu belirten Çavuşoğlu, öğrenciler, iş insanları ve akademisyenler gibi toplumun birçok kesiminden kişinin katılmak üzere beyanda bulunduğu fuar ya da toplantıların tarihinden çok sonraya vize randevusu verildiğini anlattı.

'BUNU BİR DÜZENE SOKMAMIZ LAZIM'
Çavuşoğlu, 'Bu kadar açık, absürt örnekler var. Bunu bir düzene sokmamız lazım. Bu, böyle gitmez.' diye konuştu. Daha önce Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la ayrı ayrı yaptıkları görüşmelerde bu konuyu gündeme getirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, 'ABD (vize sürecini) yine hızlandırdı son zamanlarda gelen bilgilere göre ama hala yetersiz ve bu durumun artık çözülmesi gerekiyor.' dedi.
Türkiye tarihinde bir ilk: Dünyanın en iyisi
İSKİ yine boru patlattı! Bu kez adres Maltepe!
Baykar’a iftira peşinde olan CHP'ye tokat gibi yanıt: Bu zihniyet bu kez başaramayacak
AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'e 'AYM' tepkisi: Bilgisizliği net bir şekilde ortada
CHP'li belediyeler 9 yıldır vatandaşı böyle sömürüyormuş! 600 milyon lira fazladan su ve kanalizasyon parası alınmış...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile yarın görüşecek
Almanya'da fatura krizi patlak verdi: Doğal gaz faturasını gören emekli polis şoke oldu
Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Amerika'nın aparatıdır
Vahdettin'i geçtiler tüm Osmanlı'ya saldırıyorlar: Zafer Parti'li Hasan Basri Akşener 'Bu Osmanoğulları böyle' diyerek kin kustu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Financial Times'a gol: Türkiye Ekonomi Modeli
Sevilay Yılman: İyi Parti'de Akşener'e ittifakı bitirmesi için baskı yapılıyor
Ankara'da su krizi sürüyor! Vatandaş Mansur Yavaş'a böyle isyan etti: Suyu getirin, böbreğimi vermeye razıyım...
ABD'den Ermenistan'a destek açıklamaları yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ve ABD gezisi
‘Kılıçdaroğlu aday olmasın’ diyen dersini alıyor
Mersin'de belediye terörist yuvasına dönmüş! 10 şüpheli yakalandı
CHP'nin bir yalanı daha patladı: Milli Eğitim Bakanı Özer şoförünü müdür yaptı demişlerdi
Sevilay Yılman 'Senin bildiğini benim bildiğimi onlar da biliyor' deyip HDP PKK siyaset ilişkisini anlattı
İranlı milletvekili Hedayat Khademi'den hadsiz paylaşım: Azerbaycan’ı durdurup Erdoğan'a ders vermeliyiz
THODEX dolandırıcılığında kritik detay! O isimden çarpıcı ifade
YouTube'dan kullanıcıları sinirlendirecek karar: Test çalışmalarına başlandı

YouTube'dan kullanıcıları sinirlendirecek karar: Test çalışmalarına başlandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı