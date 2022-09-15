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Bakan Kurum merak edilenleri açıkladı: Sosyal konut projesine 514 bin genç başvurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Konut projesine bir milyonu aşkın vatandaşın başvurduğunu söyleyen Kurum, başvuran 514 bin kişinin genç kategorisinde olduğunu söyledi.

Bakan Kurum merak edilenleri açıkladı: Sosyal konut projesine 514 bin genç başvurdu
Ekleme: 15.09.2022 - 21:57 Güncelleme: 15.09.2022 - 22:06 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum merak edilenleri açıkladı: Sosyal konut projesine 514 bin genç başvurdu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde sosyal konut projesiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

514 BİN GENÇ BAŞVURDU

Bakan Kurum, konut projesine talebin oldukça fazla olduğu belirtirken, tüm Türkiye'yi sevince boğduğunu ifade etti.

'Tüm Türkiye'yi heyecana sevk eden, umutlandıran ve gençlerimizin, emeklilerimizin, engelli kardeşlerimizin, şehit, gazi ailelerimizin, toplumun tüm kesimlerinin ev alabileceği kampanyayı sunuyor olmaktan büyük onur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de tüm Türkiye'ye bu projeyi ilan ettiler. Duyulduğu andan itibaren tüm Türkiye sevince bozuldu. İllerden, ilçelerden bu noktada 'Bu ilimizde, ilçemizde proje nerede yapılıyor? Detayları nasıldır?' diye birçok soruyla karşılaştık. Geriye dönük baktığımızda son 20 yılda TOKİ eliyle 1 milyon 170 bin, 26 bin bu konutları sosyal donatıları yapmış bir iradeyiz. Bu iradeyi ortaya koyan sayın Cumhurbaşkanımızdır. 13 Eylül'de lansmanı yapılan 'İlk Evim, İlk İşyerim Projesi' bu noktada çok çok önemli. Başvuru sürecimizde 1 milyon 500 binin üzerinde kardeşimiz başvurmuş durumda. Müracaatlarımızın 514 binini genç kardeşlerimiz oluşturuyor.' dedi.

GENÇLER KENDİ HAYATLARINI KURABİLECEK

Gençlere kendi hayatlarını kurabilecekleri bir gelecek vaad eden Kurum, 'Gerek gelir seviyesine baktığımız, ikametine, nüfus kaydını incelediğimiz bir kuyumcu hassasiyetiyle bu süreci yönetiyor olacağız. Gençlerimize yüzde 20 kontenjan ayırmamızın sebebi, 18-30 yaş arasında 14 milyon gencimiz var. 18 yaş altına baktığımızda yaklaşık 10 milyon gencimiz var. 0-30 yaş arasında 24 milyon vatandaşımız yaşıyor. Bu da neredeyse nüfusumuzun yüzde 40'ı. Şehirlerimizde kentleşme oranı artıyor. Genç nüfusumuz var. 81 ile 450'yi aşkın ziyarette bulundum. Gençlerimizin taleplerini aldım. Bizden, devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan beklentileriniz nedir diye istişarede bulunduk. 18 yaşına geldiklerinde kendi hayatlarını kurabilecekleri bir gelecek bekliyorlar. Bu noktada da gençlerimize kontenjan ayırmamız çok çok önemliydi.' açıklamalarında bulundu.

Bakan Kurum merak edilenleri açıkladı: Sosyal konut projesine 514 bin genç başvurdu

18 YAŞI BAĞIMSIZ BİR BİREY OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ

18 yaş bireyi bağımsız birey olarak değerlendirdiklerini söylen Kurum, 'Ailesinin mal varlığının olması o genci ilgilendirmiyor. Hepimizin ailesi var, hepimizin Allah uzun ömür versin, ailesinden kalacak evleri ve arsaları var. 18 yaşını geçtikten sonra evlenelim, ev kuralım, yeni hayata başlıyoruz. Kendi ayaklarının üzerinde, ufkunu çizebileceği, ailesine yük olmadan, evini, barkını, işini, aşını kurabileceği anlayışla süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bit 18 yaş bireyi bağımsız birey olarak değerlendiriyoruz. Kendi hayatını kurabileceği şartlarda evi yoksa ev alma hakkını tanımış olduk bu kampanyada.' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A 50 BİN KONUT

Kurum, 'İstanbul'a en büyük dilimi vermeliydik. 50 bin konut yapıyoruz. Bunun belli kısmı Anadolu, diğer kısmı Avrupa yakasında olacak. Avrupa yakasında Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca, Arnavutköy. Anadolu yakası Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe'de alanlarımızı çalışıyoruz. Bugün itibariyle İstanbul'daki toplam başvuru 394 bin, Ankara'da 70 bin, İzmir'de toplamda 70 bin 800 başvuru var.' dedi.

Bakan Kurum merak edilenleri açıkladı: Sosyal konut projesine 514 bin genç başvurdu
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