CHP ve İYİ Parti arasında gergin süreç! Gözler altılı masa toplantısında

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin “HDP’ye bakanlık verilebilir” sözleri, ardından CHP Eski Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş, "İyi Partililer HDP desteği ile seçilen CHP’li belediyelerden ihale alıyor" açıklamaları gündeme oturmuştu. Süreç böyleyken, altılı masadaki toplantı tarihi ve nelerin görüşüleceği merak konusu oldu.Açıklamalar sonrası gözler İyi Parti ve CHP Genel Başkanlarına çevrildi. İki liderin bu hafta çarşamba günü yapılacak Ankara Büyükşehir Belediyesi etkinliğinde bir araya gelmesi bekleniyor.ikinci tur altılı masa görüşmeleri de Millet İttifakı cephesinin sıcak başlığı. Toplantının en önemli gündemleri, güçlendirilmiş parlamenter sistem, seçim güvenliği ve ekonomi olacak. Adayın kim olacağı başlığının bu toplantıda görüşülmesi beklenmiyor. Kulislerde aralık ayına işaret ediliyor.