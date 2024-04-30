WhatsApp'ta büyük hata! Android sürümünde ortaya çıktı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şu sıralar bazı sorunlarla boğuşuyor.WhatsApp'ın Android sürümünde ortaya çıkan bir hata, kullanıcıların video gönderememesine neden oluyor. Şimdiye kadarki şikayetler hatanın Android için WhatsApp uygulamasında yaşandığını, iPhone kullanıcılarının sorundan etkilenmediğini gösteriyor.Kullanıcılar, telefonun galerisinden veya Google Fotoğraflar'dan bir video göndermeye çalıştıklarında “Bu video gönderilemiyor. Farklı bir video seçip tekrar deneyin.” şeklinde bir uyarı mesajıyla karşılaşıyor.WhatsApp'ın 2.24.9.34 sürümünde meydana gelen ve bazı kullanıcıları etkileyen bu hatayı çözmek için 2.24.8.85 sürümünü yüklemeniz gerekiyor.Öte yandan, WhatsApp yetkilileri her an hatayı çözen bir güncelleme yayınlayabilir.