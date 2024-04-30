Bankada parası olanlar dikkat: Mevduatta stopaj detayı: Son gün!

Türk Lirası mevduatlar için uygulamaya alınan gelir vergisi stopaj düzenlemesi 30 Nisan'da sona eriyor.Düzenlemenin devam ettirilmemesi halinde stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 15'e yükselecek.Halihazırda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj oranı yüzde 5, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 3, 1 yıldan uzun vadelerse ise yüzde 0 olarak uygulanıyor.Uygulamanın süresi uzatılmazsa tüm vadelerde oran yüzde 15'e yükselecek.30 Nisan tarihine kadar parasının vadesini yenileyenler yüzde 5'lik stopaj oranından faydalanabilecek.Böylece anaparadan elde edilecek faiz getirinde 10 puanlık avantaj elde edebilecek.100 bin lirayı yüzde 55 oranında yıllık faiz veren bankada mevduata bir aylık bağlandığında faiz geliri 4583 lira oluyor. 4583 liralık faizin yüzde 5 stopajı 229 lira tutarken yüzde 15'e yükselirse 687 lira tutuyor. Böylece 458 liralık faiz geliri stopaja kesilmiş oluyor ve mudinin faiz geliri düşmüş oluyor.Parasını mevduatta değerlendirecek olan kişilerin faiz geliri stopajın yükselmesi halinde gerileyeceğinden dolayı bankalar faiz oranlarını bir miktar daha artırabilir. Ancak bu durumda politika faiziyle bankaların mevduat faizine verdikleri oran arasındaki makas açılacağı için kredi faizleri de bu durumdan olumsuz etkilenebilir.