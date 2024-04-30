Ali Yerlikaya duyurdu! 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 organize suç örgütü çökertildi

Güvenlik güçleri, suç örgütleriyle mücadeleye kesintisiz devam ediyor.Bu çerçevede, çökertilen organize suç örgütlerine her gün yenileri eklenmeye devam ediyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ilde düzenlenen 'MAHZEN-35' operasyonuna dair bilgileri sosyal medya hesabından duyurdu.Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:6 ilde düzenlenen “MAHZEN-35” operasyonlarında;Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü Üyesi 46 şüpheli yakalandıAziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz- Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Balıkesir, Gaziantep, Konya, Mersin ve Uşak İl Emniyet Müdürlükleri, KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;- Kumar faaliyetleri kapsamında borç adı altında para vererek yüksek faizle geri istedikleri ve parayı ödeyemeyen kişilere yönelik silahlı saldırı eylemleri düzenledikleri,- Tefecilik faaliyetleri kapsamında yüksek faizle borçlandırdıkları kişilerin işyerleri ve araçlarına zorla el koydukları ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri,- Rekabet ve alan kavgası içerisinde oldukları diğer suç gruplarının kumar oynattıkları yerlere silahlı saldırı düzenlendikleri,- Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki kira artışı ve kiralanan evin boşaltılması konularına müdahil olarak baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç elde ettikleri,- Kişiler arasında meydana gelen alacak verecek konularına müdahil oldukları ve sözde mahkemeler kurarak haksız menfaat sağladıkları,- Zorla ve tehditle el koymak istedikleri işletmelerde kavga çıkararak, işyeri sahiplerinin üzerinde baskı kurdukları,- Eğlence mekanlarında bulunan örgüt üyesi kadınların aracılığıyla kişileri tuzağa düşürdükleri ve şantaj yaparak silah zoruyla bu kişilerden yüksek miktarda para aldıkları,- Uyuşturucu madde ve silah ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.Operasyonlar sonucu:- 30 adet ruhsatsız tabanca,- 2 adet av tüfeği,- Otomatik silah,- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve- Çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle