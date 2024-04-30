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Ali Yerlikaya duyurdu! 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen "MAHZEN-35" operasyonunda 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, aralarında elebaşlarının da olduğu 46 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Ali Yerlikaya duyurdu! 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 organize suç örgütü çökertildi
Ekleme: 30.04.2024 - 08:27 Güncelleme: 30.04.2024 - 08:28 / Editör: Ozge Selin
Ali Yerlikaya duyurdu! 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 organize suç örgütü çökertildi
Güvenlik güçleri, suç örgütleriyle mücadeleye kesintisiz devam ediyor.

Bu çerçevede, çökertilen organize suç örgütlerine her gün yenileri eklenmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ilde düzenlenen 'MAHZEN-35' operasyonuna dair bilgileri sosyal medya hesabından duyurdu.

Ali Yerlikaya duyurdu! 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 organize suç örgütü çökertildi

6 ilde 6 örgüt çökertildi

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

6 ilde düzenlenen “MAHZEN-35” operasyonlarında;
- Antalya'da Engin Tatar,
- Balıkesir'de Mehmet Canbaz,
- Gaziantep'te Eyyüp Doğruer,
- Konya'da Recep Örnek,
- Mersin'de Okday Gün ve
- Uşak'ta Erkan Saltık'ın elebaşılığını yaptığı
6 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü Üyesi 46 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz

Tespit edilen suçlar

- Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Balıkesir, Gaziantep, Konya, Mersin ve Uşak İl Emniyet Müdürlükleri, KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Kumar faaliyetleri kapsamında borç adı altında para vererek yüksek faizle geri istedikleri ve parayı ödeyemeyen kişilere yönelik silahlı saldırı eylemleri düzenledikleri,
- Tefecilik faaliyetleri kapsamında yüksek faizle borçlandırdıkları kişilerin işyerleri ve araçlarına zorla el koydukları ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri,
- Rekabet ve alan kavgası içerisinde oldukları diğer suç gruplarının kumar oynattıkları yerlere silahlı saldırı düzenlendikleri,
- Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki kira artışı ve kiralanan evin boşaltılması konularına müdahil olarak baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç elde ettikleri,
- Kişiler arasında meydana gelen alacak verecek konularına müdahil oldukları ve sözde mahkemeler kurarak haksız menfaat sağladıkları,
- Zorla ve tehditle el koymak istedikleri işletmelerde kavga çıkararak, işyeri sahiplerinin üzerinde baskı kurdukları,
- Eğlence mekanlarında bulunan örgüt üyesi kadınların aracılığıyla kişileri tuzağa düşürdükleri ve şantaj yaparak silah zoruyla bu kişilerden yüksek miktarda para aldıkları,
- Uyuşturucu madde ve silah ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Ali Yerlikaya duyurdu! 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 organize suç örgütü çökertildi

Ele geçirilenler

Operasyonlar sonucu:
- 30 adet ruhsatsız tabanca,
- 2 adet av tüfeği,
- Otomatik silah,
- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve
- Çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle