Albayrak Medya Grubu'nun Ticaret Bakanlığı himayelerinde düzenlediği İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi başladı.Türkiye ihracatının 100 yılıİhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi ile ihracatta Türkiye'nin merkezileşen konumu, yerli ve milli bakış açıları, iktisat politikaları ve Türkiye ihracatının gelecekteki 100 yılını konuşuyor.Bolat: Bölgemizdeki krizlere rağmen ekonomide önemli mesafeler kaydettikTicaret Bakanı Ömer Bolat zirvede yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Konuşmasının satır başları şöyle:'Albayrak Medya grubunun düzenlediği bu zirvede gerek kamu gerek Türkiye'nin bütün iş dünyasının ön kuruluşlarının temsilcileri bir aradayız.Türkiye bölgesindeki krizlere rağmen ekonomisinde önemli mesafeler kaydetti.Ülkemizin dış ticareti büyüyor. İhracatçılarımızın bu başarıdaki payı çok büyük.Dünya ekonomisinde bu yıl içerisinde yüzde 3,2 gelecek yıl için de yüzde 3,2'lik bir büyüme bekleniyor.Son 9 ayda dış ticaret açığımızda 122 milyar dolardan 92 milyar dolara gerilemeyi başardık.Enflasyonla mücadele çabalarımız devam edecek.İthalat noktasında gerekli tedbirleri alıyoruz. Bundan taviz vermiyoruz.Hizmet ihracatımız son 20 yılda hızla yükseldi.Hizmetler kalemi içinde bu anlamda müteahhitlik kaleminde geçen yıl 28 milyar dolarlık gelir kalemimiz oldu.Dizi film ihracatında yaklaşık 600 milyon dolarlık gelirimiz oldu.Yarım milyon doları aştı müteahhitlerimizin dünyada kazandığı projeler.Burada sevindiğim çok önemli bir gelişme var.Bundan 30 yıl önce yabancılarla karşılaştığımızda Türk malı için dudak bükmeler vardı. Şimdi ise övgü dolu sözler işittikçe gurur duyuyoruz.Son yıllarda en parlak sektörlerimizden biri savunma ve havacılık sanayindeki önemi gelişmeler.Türkiye son 10-12 yılda çok büyük bir atılım gösterdi. Bu sektörde önümüz açık inşallah daha büyük pazarları birlikte fethedeceğiz.Serbest bölgelerimiz 19'a yükseldi. Şimdiden Bergama'ya siparişler doldu. Serbest bölgelerimizden de bugüne kadar 12,5 milyar ihracat gerçekleşti.Bunları nasıl yapıyoruz. İhracatçılarımız aynı zamanda üretim yapıyorlar. Biz de hükümet olarak onların yanındayız.Bu yıl 21,5 milyar lira destek paketi açıkladık.Ticaret diplomasisini en sonuna kadar kullanıyoruz.'İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin açılış konuşmasını Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü yaptı.Abdullah Hanönü, 'Albayrak Grubunun hikayesi tam 30 yıl önce Yeni Şafak Gazetesi ile başladı. Albayrak, Yeni Şafak gazetesinin ardından tvnet televizyonu, tvnet haber radyosu, yenisafak.com dijital yayınları, her hedef kitleye oluşan 10 farklı dergimiz, 6 dilde yayın yaptığımız yabancı yayın ve internet sitelerimiz, gençlerin sevgisini kazanan GZT sosyal medya platformumuz, son olarak da KETEBE yayınlarımızla bugün Türkiye'nin en büyük en samimi ve en etkin medya grubu olmuştur' dedi.Albayrak Medya grubunun yolculuğunu anlatan kısa filmi takdim eden Hanönü konuşmasına şöyle devam etti:'Bu filmde anlatmaya çalıştığımız aslında tam bağımsız bir medya kuruluşu ve tam bağımsız bir Türkiye'dir. Albayrak Medya demek samimiyettir, gayrettir, emektir, mazlumlar için sığınılacak bir liman, zalimlerin karşısında dimdik durmaktır. Yerli ve milli bir medya grubu olarak Albayrak Grubu bugüne kadar Hakk'ın, halkın ve hakikatin yanında yer almıştır ve yer almaya sonuna kadar devam edecektir. Biz bu topraklarda doğduk ve doyduk, bu topraklara borcumuz olduğu bilinciyle bu gayretle çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğiz.'Hanönü, 'Biz dünyanın merkezinin Türkiye olduğuna her zaman inandık ve bunu savunduk' diyerek şu ifadeleri kullandı:'İşte bugünde dünyanın merkezi olan Türkiye'de bir ihracat zirvesi gerçekleştiriyoruz. İhracatımız her yıl bir önceki yılın rekorunu kırıyor ve bu ay yeni rekorları bekliyoruz inşallah. İşte bu ihracat hedeflerimizi anlamak, büyüyen gelişen Türkiye'yi daha iyi anlayabilmek için bugün bu zirveyi gerçekleştiriyoruz.'Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 'Yüzyılını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı atılımlarla içinde bulunduğumuz yüzyıla da yeni damgalar vuracağını biliyoruz. Bunlardan birisi de ihracat. Kısaca geçmişimize baktığımızda küresel mal ticaretindeki payımız yüzde 0.5'ten yüzde 1'in üzerine çıktı, hizmet ihracatındaki payımız ise yüzde 1.3'lere geldi' şeklinde konuştu.Nail Olpak'a hediyesini Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca takdim etti.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 'İnovasyonun markalaşmanın imkanlarını beraberce kullanmalıyız. Hazır giyim ve tekstilde küresel büyük bir oyuncuyuz' şeklinde konuştu.Mustafa Gültepe'ye hediyesini Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu takdim etti.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da zirvede önemli açıklamalarda bulundu.Rifat Hisarcıklıoğlu'na hediyesini Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü takdim etti.Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Nurettin Canikli de zirvede konuşma yaptı. Nurettin Canikli'nin konuşmasının satır başları şöyle:-İhracat bir ekonomi için lokomotiftir, üretimin ve istihdamın lokomotifidir, gelir oluşturmanın itici gücüdür. Milli gelirimizin 2000'li yılların başındaki 240 milyar dolar seviyesinden bugün 1 trilyon doları aşan bir seviyeye ulaşmasında ihracatımızın 2000'li yılların başından 30 milyar dolar seviyesinden 255 milyar dolar seviyesini aşmasının çok önemli bir etkisi olmuştur, büyük bir payı vardır. Aynı şey istihdam için de geçerlidir.-Yüksek teknolojili ürün sıralamasında 37. sıradayız.Verimliliğin, yerli ve milli iktisat politikalarının, sürdürülebilir kalkınmanın ve ticaretin uluslararası seyri konularıyla ihracat sektörünü aynı çatı altında buluşturan İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi; TVNET, TVNET Radyo ve Yeni Şafak YouTube hesabından canlı olarak yayınlanıyor.Yerli ve milli iktisat politikalarıZirvede, İhracatta Türkiye Yüzyılı değerlendirilirken, Albayrak Medya mecralarında da ülkemizin yerli ve milli imkânları konuşuluyor.Etkinlikte; yerli ve milli iktisat politikaları, kalkınmanın ve ticaretin uluslararası seyri konularıyla ihracat sektörü aynı çatı altında buluşturuldu.Türkiye Yüzyılı'nda Ticaret, İhracatta Merkez Ülke Türkiye, Uluslararası İktisat Politikaları ile Yerli ve Milli Ekonomi başlıkları da öne çıktı.Albayrak Grubu, 1952'de inşaat sektöründen başlayarak, ülke ekonomisinin büyümesine paralel bir büyüme gösterdi. Her açılım döneminde yeni sektörlere yaptığımız yatırımlarla Türkiye'ye güç verdik. Albayrak Grubu 80'e yakın şirketimiz ve yayın markamızla bugün; inşaat ve gayrimenkul yatırım ortaklığı, sanayi, lojistik, medya ve turizm başta olmak üzere 20'den fazla sektörde hizmet vermekteyiz.