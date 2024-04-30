KFC’ye boykot darbesi! Soykırımcı İsrail bağlantısı sonu oldu: O ülkede bütün şubelerini kapatmak zorunda kaldı
Terör devleti İsrail ürünlerine uygulanan boykot dünyaca ünlü fast food zinciri KFC’nin sonunu getirdi. Boykotun bir numaralı hedeflerinden biri haline gelen KFC, “zorlu ekonomik koşullar” dolayısıyla Malezya’daki tüm şubelerini kapatmak zorunda kaldı.
Dünyaca ünlü fast food zinciri KFC, terör devleti İsrail'e uygulanan boykottan ağır darbe aldı. KFC Malezya, boykot nedeniyle ülkedeki tüm şubelerini kapatmak zorunda kaldı.
O MARKALAR BOYKOTUN HEDEFİ
Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken Müslüman çoğunluklu bir ülke olan Malezya'da Batılı fast food markaları boykot kampanyalarının hedefi haline geldi.
KFC MALEZYA'DAKİ TÜM ŞUBELERİNİ KAPATTI
Malezya'da KFC ve Pizza Hut franchiselarını işleten QSR Brands (M) Holdings Bhd, 'zorlu ekonomik koşullara tepki olarak' KFC satış noktalarını geçici olarak kapattığını duyurdu.
Pazartesi günü yapılan açıklamada 'QSR Brands ve KFC Malezya, artan işletme maliyetlerini yönetmek ve yüksek etkileşimli ticaret bölgelerine odaklanmak amacıyla satış noktalarını geçici olarak kapatmak için proaktif önlemler aldı' ifadelerine yer verildi.
100'DEN FAZLA ŞUBE KAPANDI
KFC'nin Malezya'da kaç tane mağaza kapattığı açıklanmasa da yerel basında çıkan haberlerde 100'den fazla mağazanın geçici olarak kapatıldığı belirtildi.
Soykırımcı İsrail'e ait ya da bağlantılı olan şirketlere karşı dünya çapında boykot devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından Malezya örneğinde olduğu gibi haberler gelmeye devam ederken boykotun işe yaradığı da açıkça görülüyor.