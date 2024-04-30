KFC’ye boykot darbesi! Soykırımcı İsrail bağlantısı sonu oldu: O ülkede bütün şubelerini kapatmak zorunda kaldı

Dünyaca ünlü fast food zinciri KFC, terör devleti İsrail'e uygulanan boykottan ağır darbe aldı. KFC Malezya, boykot nedeniyle ülkedeki tüm şubelerini kapatmak zorunda kaldı.Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken Müslüman çoğunluklu bir ülke olan Malezya'da Batılı fast food markaları boykot kampanyalarının hedefi haline geldi.Malezya'da KFC ve Pizza Hut franchiselarını işleten QSR Brands (M) Holdings Bhd, 'zorlu ekonomik koşullara tepki olarak' KFC satış noktalarını geçici olarak kapattığını duyurdu.Pazartesi günü yapılan açıklamada 'QSR Brands ve KFC Malezya, artan işletme maliyetlerini yönetmek ve yüksek etkileşimli ticaret bölgelerine odaklanmak amacıyla satış noktalarını geçici olarak kapatmak için proaktif önlemler aldı' ifadelerine yer verildi.KFC'nin Malezya'da kaç tane mağaza kapattığı açıklanmasa da yerel basında çıkan haberlerde 100'den fazla mağazanın geçici olarak kapatıldığı belirtildi.Soykırımcı İsrail'e ait ya da bağlantılı olan şirketlere karşı dünya çapında boykot devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından Malezya örneğinde olduğu gibi haberler gelmeye devam ederken boykotun işe yaradığı da açıkça görülüyor.