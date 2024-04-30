Öğretmen atamalarında yenilik: KPSS ve mülakat yeterli olmayacak…

Öğretmen atamalarına yönelik geri sayım devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Kanunu'nu 'devrim' olarak nitelendirdi ve planlanan yeni atama sisteminin olacağının duyurusunu yaptı.Artık fakülte mezunu olup KPSS'yi geçmek, öğretmen olmak için yeterli olmayacak. Bakan Tekin, adayların Milli Eğitim Akademisi'nin 550 saatlik programını da başarıyla tamamlamaları halinde atanabileceklerini belirtti.Öğretmen atamaları için mülakat gündemi konuşulmaya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanı'nın hazırlıklarının devam ettiğini aktardığı yeni düzenleme ile atamalara yeni bir şart daha geliyor.Söz konusu düzenleme hazırlanırken dünyadaki modellerinde incelendiği belirtilen düzenlemeye göre Meslek Kanunu'nda adeta devrim niteliğinde olacağı belirtildi.Hazırlanan bu yeni düzenlemeye göre tamamen öğretmen yetiştirmeye odaklanacak bir Milli Eğitim Akademisi kurulacak ve bununla birlikte adaylar KPSS puanı ile akademiye alınarak 550 saat eğitim görecek ve eğitim süresi boyunca da ödeme alacaklar.Söz konusu eğitimde branş fark etmeksizin öğretmenlik meslek bilgisi, özel alan bilgisi, sanat, spor, kültürel beceriler, dil, kültür ve manevi değerler alanında birçok eğitime tabii tutulacağı ve aday eğer başarılı olunursa atama gerçekleşeceği belirtildi.