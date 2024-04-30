Terörist elebaşı istedi DEM'den destek geldi! Aynı anda harekete geçtiler

Terör örgütü PKK'nın elebaşları, Türkiye'nin olası sınır ötesi harekatı öncesinde büyük bir panik içerisine girdi.Örgütün kanalına çıkan PKK elebaşlarından Duran Kalkan, 1 Mayıs için sokak çağrısı yaptı. Bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük için tüm Kürtlerin sokaklara akması gerektiğini söyleyen Kalkan, geçtiğimiz dönemde de 1 Mayıs'ın "şehitler ayı" olduğunu söyleyip Taksim çağrısı yapmıştı.Terörist Kalkan'a ilk destek örgütün siyasi uzantısı DEM Parti'den geldi.Partinin İstanbul Kadın Meclisi tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs'ta Taksim'e gitme çağrısı yapıldı.Yapılan açıklamada, "1 Mayıs Çarşamba günü, saat 10:00'da Beşiktaş Balmumcu Bulvarı, Barbaros Yokuşu'nda toplanarak Taksim Meydanı'na yürüyoruz. Tüm işçileri, emekçileri ve halkımızı 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamaya çağırıyoruz." denildi.İçişleri Bakanlığı, Taksim Meydanı'nda gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıklamasına rağmen CHP'den de benzer bir çağrı geldi.Partinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı açıklamada, "1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz." ifadelerini kullandı.