BDDK'dan temassız kartlar için yeni karar! Temmuz ayından itibaren değişiyor...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) temassız kartlar için yeni bir karara imza attı. Karara göre temassız kartlarda şifresiz işlem limiti1 Temmuz 2024'ten itibaren yükseltilecek.

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.