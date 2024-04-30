Meclis'te anayasa mesaisi başlıyor: Partilere ziyaretler yapılacak

TBMM'de yeni anayasa mesaisi başlıyor...Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret edecek. Kurtulmuş'un ilk durağı saat 11.30'da Meclis'teki CHP Grubu olacak.CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.11.30'da Meclis'te gerçekleştirilecek görüşmede, Kurtulmuş Özel'den yeni anayasa için destek isteyecek.Yeni anayasa konusunda CHP'nin görüşlerini alacak.Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa turundaki ikinci durağı ise MHP olacak.Kurtulmuş'un Bahçeli'yi ziyaretinin öğle saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kurtulmuş daha sonra diğer siyasi parti liderlerini tek tek ziyaret ederek yeni anayasa konusunda destek ve çalışmalara katkı vermelerini isteyecek.Ziyaretlerde yeni anayasa için ilk mesajlar verilecek, partilerin yeni anayasa konusuna bakışları belli olacak.Daha sonraki süreçte ise her partinin temsilcileriyle yeni anayasa yapımına ilişkin istişarelerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Anlaşma sağlanması durumunda ise bir komisyon kurulması bekleniyor.Yeni ve sivil anayasanın geniş toplumsal mutabakatla yapılabilmesi için tüm kesimlerin görüşleri alınacak.Öte yandan Meclis Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan resepsiyonunda yaptığı açıklamada anayasaların ulusal mutabakat metinleri olduğuna işaret ederek, 'Yeni anayasa tartışmalarını yaparken özellikle üsluba da herkesin dikkat etmesini tavsiye ederiz. Burada birliği, bütünleşmeyi sağlayacak olan anayasa çalışmalarının, bir ayrışma vesilesi olmamasını temenni ederiz. Bunun için bu iklimi oluşturmak; iyi bir üslupla, doğru yöntemlerle ve doğru zeminde, yani TBMM'de bu işi gerçekleştirmek için gayret sarf edeceğiz. Bu, TBMM'nin vazifesidir.' değerlendirmesinde bulunmuştu.