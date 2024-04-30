THY'den tarihi anlaşma! İmzalar atıldı

Milli bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları'nın (THY), Aralık 2023'te verdiği 150 adet A321neo ve 80 adet A350 kesin uçak siparişinin imzaları Airbus ve Rolls-Royce yetkililerinin de katıldığı toplantıyla İstanbul'da atıldı.Etkinlikte Türk havacılık ve uzay endüstrisi için ekonomik değer yaratacak 15 yıllık 'Stratejik Türkiye İlerleme Programı'nın da lansmanı yapıldı. Türk havacılık ve savunma endüstrisine 20 milyar dolarlık katkı sağlaması beklenen işbirliği kapsamında daha çok motor ve uçak parçalarının Türkiye'de üretileceği açıklandı.İşbirliği programına; Airbus ve Rolls-Royce üst yönetiminin yanı sıra bakanlar Ömer Bolat, Mehmet Fatih Kacır ve Abdulkadir Uraloğlu ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı ve Türk havacılık şirketlerinin temsilcileri ile İngiltere Başkonsolosu, Fransa ve İspanya'nın müsteşarları katıldı.Törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, projenin 15 yıllık bir dönemi kapsadığını belirterek, bu stratejik hamlenin THY'nin küresel havacılık sahnesindeki konumunu güçlendireceğini vurguladı.Airbus'ın halihazırda Türkiye'deki 45'ten fazla tedarikçiden ürün ve hizmet aldığını aktaran Bolat, 'Bu kapsamda oluşan yıllık iş hacmi 500 milyon dolardan fazladır. 2009'dan bu yana devam eden program kapsamında da Türk havacılık ekosistemine 4 milyar doları aşan katkı sağladık. Yeni işbirliği firmaların teknik kabiliyetini artıracak' diye konuştu.Türkiye'nin Hürkuş, Hürjet, Kaan gibi yerli uçak üretimiyle havacılık alanında ciddi bir mühendislik ve üretim tecrübesi edindiğine dikkat çeken Bolat, 'Bu yapılan anlaşmayla bu tecrübeyi yeni teknolojiler üretmek için kullanabiliriz' dedi.Son alınan uçak anlaşmasıyla THY'nin uçak sayısının 2023 sonunda 440'a çıktığını hatırlatan Bolat, 2033 yılında ise 800 uçağı aşmayı hedeflediklerini ifade etti.10 yıllık stratejik planlarına dikkat çeken Bolat:'600 uçak alımı için üreticilerle görüşmelere başladık. Airbus ile kesin ve opsiyonlu olmak üzere 355 uçağın anlaşmasını tamamladık. Geriye 235 uçak kaldı. Bu konuda hem Airbus hem de Boeing'le müzakere halindeyiz. Boeing'deki üretim sıkıntıları ve kalite problemi sürüyor. 235 uçak için karar verirken acele etmeyeceğiz' dedi.AIrbus olarak bugüne kadar Türkiye'ye 4 milyar dolar yatırım yaptıklarını ifade eden Airbus CEO Guillaume Faury; 2030'a kadar bu rakamın 6 milyar dolara çıkacağını söyledi.Royce CEO'su Tufan Erginbilgiç ise şunları kaydetti:'Yapılan ortaklık doğrultusunda Rolls-Royce, potansiyel bir Bakım, Onarım ve Revizyon operasyonunun kurulması ve daha fazla tedarik zinciri çözümleri sağlanması gibi projelerimiz olacak.'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY'nin Türkiye ekonomisine 56 milyar dolar katkı sağladığını açıklayarak, '2024 yılı sonunda ise bu katkının 63 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Önümüzdeki 10 yıllık plan kapsamında da katkının 144 milyar dolar olmasını hedefliyoruz' dedi.Bu önemli anlaşmayla firmalar arasında ikili görüşmeler gerçekleştirileceğini ifade eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat da 'Bu görüşmeler, halihazırda havacılık sektörünün tedarik zincirinde yer alan firmalarımız için olduğu gibi, tedarik zincirinin henüz bir parçası olmayan firmalarımız için de yeni fırsatlar oluşturacak. Bu bir al-sat ya da sat-al ilişkisi değil, birlikte büyüme, kazan-kazan ilişkisi olacak' diye konuştu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, havacılık sanayiinin, birçok küresel uçak ve motor üreticisinin tedarik ortakları arasında yerini aldığını belirterek, şunları söyledi:'Bir yolcu uçağının gövdesinde bulunan tüm parçaları üretme kabiliyetine sahibiz. Uçak ve helikopter motorunda fan, kompresör ve türbinde üretim yetkinliğine sahibiz. Bugün dünyadaki tüm yeni nesil yolcu uçaklarında Türkiye'de üretilmiş bir parça mevcut.'