Bakan Fidan'dan İsrail'e çok sert tepki: 'Dünya kamuoyu sizi çoktan mahkum etti'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'e sert tepki gösterdi. Fidan, Türkiye'nin, Filistin halkının yanında yer almaya ve Gazze'deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin liderlerini siyasi malzeme yapma densizliğinde bulunan İsrailli siyasetçilerin maskeleri artık tamamen düşmüştür. Uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam eden İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdadır. Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz."gazze Temas Grubu toplantıları nedeniye Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün de önemli görüşmelere imza attı. Bakan Fidan, önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, görüşmede Gazze'deki son durum ve müzakerelerde gelinen aşama görüşüldü. Gazze'deki katliamın bir an önce sona ermesi, kalıcı ateşkes ve insani yardımların Gazze’ye ulaşması için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiği vurgulandı. Görüşmede, Ukrayna’daki son durum değerlendirilerek, ABD-Türkiye ilişkileri ele alındı.Fidan, daha sonra Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.