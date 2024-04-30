Kocaeli'nin dev sağlık üssü! Bakan Koca paylaştı

Kocaeli Şehir Hastanesi açılışından bu yana bir yıl içinde 2 milyon hastaya kapılarını açarak hizmet verdi.Kentteki 1218 yatak kapasiteli bu dev sağlık kompleksi, 368 bin 668 metrekarelik alanda Kocaeli ve çevre illere sağlık hizmeti sunuyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışının yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:'Geçen yıl Nisan ayında hasta kabulüne başlayan hastanemiz; 1 yılda 750 Bini randevulu, 800 Bini ayakta muayene, 450 Bin acil olmak üzere 2 Milyon hastamıza sağlık hizmeti sundu.Hastanemizde 56 Bin ameliyat gerçekleştirildi, 14 Bin 650'si yoğun bakımlarda olmak üzere 64 Bin 300 hastaya yatış yapılarak tedavi hizmeti sunuldu. 4 Bin 46 hastaya anjiyografi, 331 hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı. Sağlık için nice yıllara.'Depreme dayanıklı olması için yapımında 1069 izolatör kullanılan ve bünyesinde 6 farklı hastane bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi, hasta kabulüne 3 Nisan 2023'te başlamış, resmi açılışı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Nisan 2023'te yapılmıştı.