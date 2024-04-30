Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Edanur Gezer' mesajı: Uzman bilirkişi heyeti inceleyecek!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki gelişmelerle ilgili SABAH’a konuştu. Bakan Tunç, Antalya’da yaşanan teleferik faciası, Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği olayı yakınen takip ettiklerini söyledi. Bakan Tunç, İstanbul Küçükçekmece'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kazı çalışması sırasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer soruşturmasıyla ilgili de uzman bilirkişi ekibi görevlendirildiği, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Bilirkişi raporunun tamamlanmasıyla belediye görevlileri hakkında İstanbul Valiliğinden soruşturma izni alınacağı öğrenildi.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile Sabah Gazetesi Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.Bakan Tunç, gündeme ilişkin SABAH'a açıklamalarda bulundu. Son dönemde Türkiye gündemindeki önemli olaylarla ilgili konuşan Bakan Tunç, Antalya'da yaşanan teleferik faciası, Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği olayı yakınen takip ettiklerini söyledi.İstanbul Küçükçekmece ilçesi Menekşe Sahil Parkı'nda açıldığı tespit edilen ve içi su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un ölümüyle ilgili konuşan Tunç "Olay bizleri derinden üzdü. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Olayın hemen ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Evladımızın hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma titizlikle yürütülecektir." dedi.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit koordinesinde devam eden soruşturmada bilirkişi raporunun tamamlanmasıyla belirlenen şüpheliler arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları hakkında 4483 sayılı yasa kapsamında İstanbul Valiliğinden soruşturma izni alınacağı öğrenildi.