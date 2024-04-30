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Bakan Şimşek tek tek açıkladı! 'Türkiye en olumlu etkilenen ülkelerden'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımız çalışıyor. Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi." dedi.

Bakan Şimşek tek tek açıkladı! 'Türkiye en olumlu etkilenen ülkelerden'
Ekleme: 30.04.2024 - 14:20 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
Bakan Şimşek tek tek açıkladı! 'Türkiye en olumlu etkilenen ülkelerden'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımız çalışıyor. Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi." dedi.

Bakan Şimşek tek tek açıkladı! 'Türkiye en olumlu etkilenen ülkelerden'