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Avrupa enerjisiz kaldı! Türkiye'de depolar yüzde 100 doldu

Avrupa kışı soğukta geçirmeye hazırlanırken, Türkiye yatırımların meyvelerini topluyor. Depoloma, LNG terminalleri, 5 boru hattı ve keşfedilen Karadeniz gazı ile Türkiye bu kışı da sorunsuz geçirecek

Avrupa enerjisiz kaldı! Türkiye'de depolar yüzde 100 doldu
Ekleme: 13.09.2022 - 09:44 Güncelleme: 13.09.2022 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Avrupa enerjisiz kaldı! Türkiye'de depolar yüzde 100 doldu
Avrupa Rusya'nın doğalgazı kesmesi nedeniyle kışı soğukta geçirmeye hazırlanırken, Türkiye enerji alanında bugüne kadar yaptığı yatırımlarla bu kış da vatandaşının konforundan ödün verdirmeyecek. Tüm dünyada artık 'enerjiyi parası olan değil altyapısı olan alır' mottosu yerleşirken, Türkiye depolama, LNG terminalleri, alternatif ülkelerden çektiği 5 boru hattı ve son olarak Karadeniz'de keşfettiği yerli doğalgazı ile bu kışı da sorunsuz geçirecek. Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde bir yandan enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye bir yandan da attığı stratejik adımlar ve yatırımlarla enerjide arz güvenliğinde sorunları ortadan kaldırdı.


5.6 MİLYAR METREKÜP

Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kış öncesinde doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı. Doğal gaz depolama kapasitesi 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe çıkarılan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin de bu ay içinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşması planlanıyor.

Böylece, Türkiye'nin iki yer altı doğalgaz depolama tesisinde toplamda 5.6 milyar metreküp gaz depolanmış olacak. Tuz Gölü Tesisi'nin kapasite artışının tamamlanmasıyla, Türkiye doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sini depolayabilir hale gelecek.

Avrupa enerjisiz kaldı! Türkiye'de depolar yüzde 100 doldu
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