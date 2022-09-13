  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,51 - 18,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'de enflasyon tahminlerin üzerinde geldi

ABD'de tüketici fiyatları artışı enerji fiyatlarında yaşanan gerilemeyle yıllık bazda aşağı doğru dönmesine rağmen, piyasa beklentilerinin üzerinde açıklandı.

Ekleme: 13.09.2022 - 17:49 Güncelleme: 13.09.2022 - 17:49 / Editör: Ozge Selin
ABD'de enflasyon tahminlerin üzerinde geldi
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,1 düşüş olacağı yönündeydi.

TÜKETİCİ FİYATLARINDA, YILLIK ARTIŞIN YÜZDE 8,5'TEN YÜZDE 8,0'E İNECEĞİ TAHMİNİNDE BULUNULMUŞTU

Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 8,3 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 8,5'ten yüzde 8,0'e ineceği tahmininde bulunmuşlardı.

TÜKETİCİ FİYATLARI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,6, YILLIK YÜZDE 6,3 ARTTI

Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 6,3 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,3 ve yüzde 6,0 artış olacağı yönündeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 5,0 düşerken, yıllık artış yüzde 32,9'dan yüzde 23,8 seviyesine indi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 11,4 artış yaşandı.

Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 düşüş gösterdi.
Ermenistan Azerbaycan ordusunun mevzilerine top ateşi açtı!
Ege'de Yunanistan zulmü! Türk karasularına itilen 2'si bebek 6 göçmen hayatını kaybetti!
Kremlin: Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu istişare edilecek
Google'a 25 milyar avroluk tazminat davası...
AB ülkeleri, enerji krizini görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapacak
Bakan Soylu açıkladı! Geçen yıla göre kaza yerindeki can kaybı 68 kişi azaldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya Muharebesi gafı
CHP'li İmamoğlu gözünü vatandaşın cebine dikti! BB’den suya fahiş zam
Kılıçdaroğlu'nun 'Hazırım' çıkışına Akşener'den cevap: Herkes hazır!
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den Türkiye açıklaması! PKK'lı teröristleri iade edecekler mi?
Almanya’da enflasyon son 50 yılın zirvesinde
İzmir'de Karadeniz fıkrası gibi olay! Belediyeye bağlı şirketten 76 liralık lor ihalesi
TOKİ başvuru şartları son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri belli oldu! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan detayları açıkladı
Batı Trakya'da ırkçı saldırının boyutu kan dondurdu: ''Pis Türk bir dahaki sefere seni öldüreceğiz'
İzmir Şehir Hastanesi çalışmalarında sona yaklaşıldı
ABD'li senatör Yunan medyasına konuştu! F-16'ların Suriye'de kullanılmayacağından emin olmalıyız...
Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu ile ilgili 7 milyar TL'lik yeni ihale iddiası
Ankara'da Yavaş'ın 'SU' zulmüne Cumhur İttifakı 'DUR' dedi
Meral Akşener'den Tunç Soyer'e tepki: Daha sağ duyulu olmasında fayda var
Fahrettin Altun: Diyarbakır Anneleri küresel güçleri ve maşasını yenecek
Sosyal konut projesinde kime ne kadar kontenjan ayrıldı?

Sosyal konut projesinde kime ne kadar kontenjan ayrıldı?

MGM'den 11 ile uyarı! Sonbahar kendini gösterdi! O ili sel basacak! 13,14, 15 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU

MGM'den 11 ile uyarı! Sonbahar kendini gösterdi! O ili sel basacak! 13,14, 15 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU

Başkan Erdoğan'dan ucuz konut açıklaması sonrası TOKİ sosyal konut projesi başlayacak!

Başkan Erdoğan'dan ucuz konut açıklaması sonrası TOKİ sosyal konut projesi başlayacak!

Çocukları görme yetisini kaybetmeden önce tüm dünyayı geziyorlar

Çocukları görme yetisini kaybetmeden önce tüm dünyayı geziyorlar

Facebook ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' ile ilgili sözlü savunma yapacak!

Facebook ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' ile ilgili sözlü savunma yapacak!

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi