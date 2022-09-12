Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı şehitlerin kanını yerde bırakmadıklarını duyurdu.MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği açıklandıYapılan açıklama şu şekilde;"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Teröristleri güçlü şekilde cezalandırmak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz!"