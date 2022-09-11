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Karadeniz gazı evlere ne zaman girecek: Tarih verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfini 2023'ün ilk çeyreğinde evlere ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, “Şu an hem denizde hem de karada operasyonlar sorunsuz bir şekilde ilerliyor. İnşallah gelecek yıl Türkiye, Karadeniz gazıyla buluşacak. Keşfin ateşini Akdeniz'de de yakmaya kararlıyız” dedi.

Ekleme: 11.09.2022 - 16:21 Güncelleme: 11.09.2022 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz gazı evlere ne zaman girecek: Tarih verildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 741'incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı.

‘KARADENİZ GAZI TÜRKİYE İLE BULUŞACAK'
“Gurur duyduğumuz sondaj filomuzun marifetiyle Karadeniz'de tam 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza attık' diyen Bakan Dönmez, şunları söyledi:

'Denizden 170 kilometre açıktaki bu keşfimiz tarihimize rekorlarla adını yazdırdı. Şimdi bu gazı milletimizle buluşturmak için hummalı bir çalışma içindeyiz.
Bütün hedefimiz yerli gazımızı 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanmak. Şu an hem denizde hem de karada operasyonlar sorunsuz bir şekilde ilerliyor. İnşallah gelecek yıl Türkiye Karadeniz gazıyla bulaşacak.

‘Bulduk, tamam artık, aramayı bitirelim, bu bize yeter' demedik. Hakkımız olan ‘ister Karadeniz'de ister Akdeniz'de, nerede olursa olsun gider alırız' dedik.

Sondaj filomuzun en güçlüsü Abdülhamid Han'ı Akdeniz'de Yörükler-1 kuyusuna gönderdik. Gemimizdeki tüm personelimiz canla başla çalışıyor. Tek amaçları var yeni bir keşif, yeni bir müjde. İnşallah umutluyuz.Rabbim nasip ederse güzel haberleri milletimizle paylaşacağız.

Keşfin ateşini Akdeniz'de de yakmaya kararlıyız. Tehditler, şantajlar, yıldırmalar ve daha niceleriyle karşılaştık. Hiçbirine eyvallah etmedik. Geri adım atmadık. Ne birilerinin arkasına sığındık ne de kapalı kapılar ardında birilerine yalvardık.

Türkiye'nin karşısına tek başına çıkmaya yeltenemeyenler gibi varlığımızı başka birinin insafına bırakmadık. Acziyetini cümle aleme ilan etmekten utanmayanlar düşünsün.”
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