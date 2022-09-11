  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,36 - 18,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Nebati'den Borsa İstanbul açıklaması: 17 yılın en güçlü rallisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı" dedi.

Bakan Nebati'den Borsa İstanbul açıklaması: 17 yılın en güçlü rallisi
Ekleme: 11.09.2022 - 12:18 Güncelleme: 11.09.2022 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati'den Borsa İstanbul açıklaması: 17 yılın en güçlü rallisi
Twitter'dan Borsa İstanbul ve sermaye piyasaları hakkında dikkat çeken açıklamalar yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şu ifadeleri kullandı: 'Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı.

BIST 100 endeksi, 1 yıllık süreçte yüzde 142 yükseliş kaydetti. Bu yükseliş, Borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir.

'TÜRKİYE'NİN REEL SEKTÖRÜ GÜÇLENİYOR'
Türkiye'nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektör güçleniyor. Güçlenen reel sektör sermaye piyasalarına güven veriyor. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor.
CHP'nin kriz, kaos ve zorba belediyeciliği! Bir skandal da Eskişehir'den
CHP’li Ankara Belediyesi'nin aylardır bitiremediği yol çalışması vatandaşı bezdirdi
Okulun ilk günü için trafikte yoğun önlem alındı
Bakan Nebati'den Borsa İstanbul açıklaması: 17 yılın en güçlü rallisi
MSB: 400'ün üzerinde sığınak ve mağara ele geçirildi
Sırtını ABD ve Fransa'ya dayadı
Başkan Erdoğan ve Rusya Lideri Putin arasında kritik görüşme!
Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki üretim faaliyeti tamamen durdu
Eski İYİ Partili Ok ihale ağını doğruladı: Yarkadaş'ın sözleri buzdağının görünün yüzü
İmamoğlu yeni bir skandala imza attı! Kaza oldu, 4.5 saat konserde kaldı
İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
Gaziantep'te, 'Şehitler için toplu mezarlar kazılıyor' şeklinde provokasyon yapan zanlı yakalandı!
Sancaktepe'de pes dedirten görüntü: İETT şoförü engelli vatandaşı almadı
ABD'den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: 'Birlikte çalışmaya devam edeceğiz'
Florya'da metrobüs arızası! Onlarca vatandaş yolda kaldı
Yunanistan'dan yeni provokasyon: Yunan Cumhurbaşkanı burnumuzun dibindeki adalara geliyor...
Metrobüs kazasında yaralanan yolcudan akılalmaz sözler! Ölüm döşeğindeki şoförü suçladı İmamoğlu destek verdi
12 Dev Adam resmen aldığı maçı verdi! Fransa'ya yenilerek Avrupa Şampiyonası'ndan elendik
CHP'li Soyer'e tepkiler çığ gibi: Sözcü Çelik 'Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur'
İstanbul'daki metrobüs kazasında flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: Kötü oldum bana ambulans çağırın
Meteoroloji gün verip uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji gün verip uyardı: Sağanak yağış geliyor

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül saldırısının üzerinden 21 yıl geçti

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül saldırısının üzerinden 21 yıl geçti

Eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30'u alındı vücuduna 135 dikiş atıldı

Eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30'u alındı vücuduna 135 dikiş atıldı

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi