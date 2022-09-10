  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,36 - 18,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Metrobüs kazasında yaralanan yolcudan akılalmaz sözler! Ölüm döşeğindeki şoförü suçladı İmamoğlu destek verdi

Son dakika haberi! Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasından saatler sonra hastaları ziyaret eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dert yanan bir yolcu, "Sizi sabote etmek adına da çok şeyler yapılıyor." dedi. Şoförleri şikayet eden yolcuların sözlerine destek çıkan İmamoğlu, "Çok ahlak dışı şeyler dönüyor." diyerek yandaşa verdiği ihaleleri unutturmaya çalıştı. Öte yandan iki yolcunun suçladığı metrobüs şoförlerinden birinin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Metrobüs kazasında yaralanan yolcudan akılalmaz sözler! Ölüm döşeğindeki şoförü suçladı İmamoğlu destek verdi
Ekleme: 10.09.2022 - 14:39 Güncelleme: 10.09.2022 - 14:46 / Editör: Ozge Selin
Metrobüs kazasında yaralanan yolcudan akılalmaz sözler! Ölüm döşeğindeki şoförü suçladı İmamoğlu destek verdi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında yaralanan bazı yolcuları hastanede ziyaret etti.

'ŞOFÖRLER ESKİDEN KALMA'
Boynundan yaralanan bir yolcu, 'Otobüs şoförleri, metrobüs şoförleri herhalde eskiden kalmalar. Sizi sabote etmek adına da çok şeyler yapılıyor. Büyük ihtimalle İBB başarısız gösterilmek isteniyor.' sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na dert yandı.

'AHLAK DIŞI ŞEYLER OLUYOR'
Ekrem İmamoğlu da, 'Bütün soruşturmaları, idari anlamda gerekeni yapacağız. Çok ahlak dışı şeyler dönüyor.' diyerek aynı fikirde olduğunu belirtti.

METROBÜS ŞOFÖRÜNÜN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Öte yandan iki yolcunun suçladığı metrobüs şoförlerinden birinin tedavisi hastanede devam ediyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavisine devam edilen metrobüs şoförü Mahsun Kibar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?
Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının, şoförlerden birinin fenalaşarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Avcılar'da dün akşam iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin metrobüslerin sürücüleri olduğu öğrenildi. Kazanın oluş nedeniyle ilgili ilk bilgilerde ortaya çıktı. Metrobüsteki görgü tanıklarının ifadesini alan polis, Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün sürücüsü Mahsun K.'nin fenalaştığını belirledi.

Kalp krizi şüphesi bulunan sürücünün karşı yöne geçerek Levent T.'nin kullandığı araca çarptığı kaydedildi. İki sürücünün de hastanede tedavilerinin sürdüğü kaydedilirken metrobüslerin kamera görüntülerinin incelendiği ve kazanın kesin nedeninin bu incelemeler sonucu ortaya çıkacağı vurgulandı.




Florya'da metrobüs arızası! Onlarca vatandaş yolda kaldı
Metrobüs kazasında yaralanan yolcudan akılalmaz sözler! Ölüm döşeğindeki şoförü suçladı İmamoğlu destek verdi
12 Dev Adam resmen aldığı maçı verdi! Fransa'ya yenilerek Avrupa Şampiyonası'ndan elendik
CHP'li Soyer'e tepkiler çığ gibi: Sözcü Çelik 'Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur'
İstanbul'daki metrobüs kazasında flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: Kötü oldum bana ambulans çağırın
Finlandiya'dan NATO üyeliğinin bağlı olduğu Türkiye'nin talebine ret
Bakan Kurum: “Türkiye’de her şey değişir ancak CHP zihniyeti değişmez”
S-300 tacizine ses çıkarmamışlardı! ABD temsilcisi Yunan basınına konuştu...
Devlet Bahçeli'den CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki: İflah olmaz bir cahillik
Bir devir resmen sona erdi: Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles kral ilan edildi
CHP’li Yarkadaş’ın iddiaları Bursa’da gün yüzüne çıktı! CHP’li Belediyeden İyi Partili başkan yardımcısına kıyak
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kur Korumalı Mevduat Uygulaması 1,3 trilyon liralık hacmi geçti
Canan Kaftancıoğlu'na İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaretten 10 bin 620 lira adli para cezası
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası da ortaya çıkmadı!
Saatlerce metrobüs yolunda kalan vatandaşlar 'İmamoğlu istifa' sloganı attı!
Tunç Soyer'den hadsiz sözler! Osmanlı'ya hakaret etti...
Metrobüs kaza yaptı, vatandaşlar yola saçıldı! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konserde eğlendi!
Metrobüs kazası nedeniyle yolda kalan yolcuları Beyoğlu Kağıthane, Güngören ve Fatih Belediyesi araçları evlerine ulaştırdı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a üstü kapalı 'ihale' tepkisi! 'Gözünün yaşına bakmam'
Bakan Soylu'dan geçmiş olsun mesajı!
Sosyal konut projesinde geri sayım başladı: Büyük müjde için son 3 gün!

Sosyal konut projesinde geri sayım başladı: Büyük müjde için son 3 gün!

100 yıl sonra yeniden dirilmeyi bekliyorlar! Bilim Kurgu filmi değil gerçek...

100 yıl sonra yeniden dirilmeyi bekliyorlar! Bilim Kurgu filmi değil gerçek...

Eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30'u alındı vücuduna 135 dikiş atıldı

Eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30'u alındı vücuduna 135 dikiş atıldı

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum