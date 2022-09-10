Metrobüs kazasında yaralanan yolcudan akılalmaz sözler! Ölüm döşeğindeki şoförü suçladı İmamoğlu destek verdi

Son dakika haberi! Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasından saatler sonra hastaları ziyaret eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dert yanan bir yolcu, "Sizi sabote etmek adına da çok şeyler yapılıyor." dedi. Şoförleri şikayet eden yolcuların sözlerine destek çıkan İmamoğlu, "Çok ahlak dışı şeyler dönüyor." diyerek yandaşa verdiği ihaleleri unutturmaya çalıştı. Öte yandan iki yolcunun suçladığı metrobüs şoförlerinden birinin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında yaralanan bazı yolcuları hastanede ziyaret etti.Boynundan yaralanan bir yolcu,sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na dert yandı.Ekrem İmamoğlu da,diyerek aynı fikirde olduğunu belirtti.Öte yandan iki yolcunun suçladığı metrobüs şoförlerinden birinin tedavisi hastanede devam ediyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavisine devam edilen metrobüs şoförü Mahsun Kibar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının, şoförlerden birinin fenalaşarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü.Avcılar'da dün akşam iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin metrobüslerin sürücüleri olduğu öğrenildi. Kazanın oluş nedeniyle ilgili ilk bilgilerde ortaya çıktı. Metrobüsteki görgü tanıklarının ifadesini alan polis, Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün sürücüsü Mahsun K.'nin fenalaştığını belirledi.Kalp krizi şüphesi bulunan sürücünün karşı yöne geçerek Levent T.'nin kullandığı araca çarptığı kaydedildi. İki sürücünün de hastanede tedavilerinin sürdüğü kaydedilirken metrobüslerin kamera görüntülerinin incelendiği ve kazanın kesin nedeninin bu incelemeler sonucu ortaya çıkacağı vurgulandı.