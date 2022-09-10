Metrobüs kazasında yaralanan yolcudan akılalmaz sözler! Ölüm döşeğindeki şoförü suçladı İmamoğlu destek verdi
Son dakika haberi! Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasından saatler sonra hastaları ziyaret eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dert yanan bir yolcu, "Sizi sabote etmek adına da çok şeyler yapılıyor." dedi. Şoförleri şikayet eden yolcuların sözlerine destek çıkan İmamoğlu, "Çok ahlak dışı şeyler dönüyor." diyerek yandaşa verdiği ihaleleri unutturmaya çalıştı. Öte yandan iki yolcunun suçladığı metrobüs şoförlerinden birinin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında yaralanan bazı yolcuları hastanede ziyaret etti.
'ŞOFÖRLER ESKİDEN KALMA'
Boynundan yaralanan bir yolcu, 'Otobüs şoförleri, metrobüs şoförleri herhalde eskiden kalmalar. Sizi sabote etmek adına da çok şeyler yapılıyor. Büyük ihtimalle İBB başarısız gösterilmek isteniyor.' sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na dert yandı.
'AHLAK DIŞI ŞEYLER OLUYOR'
Ekrem İmamoğlu da, 'Bütün soruşturmaları, idari anlamda gerekeni yapacağız. Çok ahlak dışı şeyler dönüyor.' diyerek aynı fikirde olduğunu belirtti.
METROBÜS ŞOFÖRÜNÜN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Öte yandan iki yolcunun suçladığı metrobüs şoförlerinden birinin tedavisi hastanede devam ediyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavisine devam edilen metrobüs şoförü Mahsun Kibar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?
Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının, şoförlerden birinin fenalaşarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
Avcılar'da dün akşam iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin metrobüslerin sürücüleri olduğu öğrenildi. Kazanın oluş nedeniyle ilgili ilk bilgilerde ortaya çıktı. Metrobüsteki görgü tanıklarının ifadesini alan polis, Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün sürücüsü Mahsun K.'nin fenalaştığını belirledi.
Kalp krizi şüphesi bulunan sürücünün karşı yöne geçerek Levent T.'nin kullandığı araca çarptığı kaydedildi. İki sürücünün de hastanede tedavilerinin sürdüğü kaydedilirken metrobüslerin kamera görüntülerinin incelendiği ve kazanın kesin nedeninin bu incelemeler sonucu ortaya çıkacağı vurgulandı.