Diyarbakır’da cadde ortasında silahlı çatışma: 3 kişi yaralı

Cadde ortasında çatışmanın yaşandığı olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, komşu olan esnaf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle cadde ortasında taraflar birbirlerine pompalı tüfekle ateş açtı.3 KİŞİ YARALANDIOlayda 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri kaçan şahısların yakalanması için soruşturma başlattı.