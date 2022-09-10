  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,36 - 18,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

100 yıl sonra yeniden dirilmeyi bekliyorlar! Bilim Kurgu filmi değil gerçek...

Bilim Kurgu filmlerinden fırlamış gibi dursa da bu proje gerçek. Öyle ki, kendisini donduran ve 1 asır sonra uyandırılmayı bekleyen onlarca insan bulunuyor. Projenin adı; Yunanca "soğuk" anlamını taşıyan kelimeden gelirken amaç ise çağdaş tıp teknolojisinin gelişmesi umuduyla insan bedenlerinin bu süre zarfında düşük sıcaklıklarda korunması. İşte tüyler ürperten projenin perde arkası...

Ekleme: 10.09.2022 - 15:18 Güncelleme: 10.09.2022 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
100 yıl sonra yeniden dirilmeyi bekliyorlar! Bilim Kurgu filmi değil gerçek...
Projenin gelişmesinde en önemli rol üstlenen kişi bilim insanı Dr. Paul Segal. Segal, ilk olarak kendi köpeği üzerinde bir deney yapmış ve tekrar diriltmeyi başardığını iddia etmiştir.

Bilim insanları, dondurulma ve sonrasında yeniden canlandırma işlemi üzerinde çeşitli araştırmalar yaparken proje artık şirketleşmiştir.

Şimdilerde 5 ayrı merkezi bulunan şirkette onlarca insan kapsüllerde 1 asır sonra yeniden hayata döndürülmeyi bekliyor.

100 yıl sonra yeniden dirilmeyi bekliyorlar! Bilim Kurgu filmi değil gerçek...
İlk dondurulan insan ise 1967 yılında bir Psikoloji Profesörü olan James Bedford oldu.

Bedford, o dönemde herhangi bir tedavisi mümkün olmayan bir böbrek hastalığına yakalanmış ve bu işlem için gönüllü olmuştu.


100 yıl sonra yeniden dirilmeyi bekliyorlar! Bilim Kurgu filmi değil gerçek...


Projede; ölmüş canlının, ölüm anının hemen sonrasında kan pıhtılaşmasını önleyici heparin enjekte edilmiş ve baş bölgesine buzlar konularak düşük sıcaklığa erişmesi sağlanmıştır.

Bekletilen beden, birtakım tıbbi işlemden sonra sadece kafa bölgesi veya tüm vücudu olarak -196 derece sıvı hidrojen tüplerine konulmaktadır.

Merkezi Amerika'da olan şirket; tüm dünyadan oldukça fazla talep oluyor.

Ayrıca bu projede işlem yapan tek bir şirket de bulunmuyor.

Şirketlerin tümü kişilerin kontrol dışında ölmesi durumunda haberdar olunması için bileklik ve kolye dağıtıyor ve bedenin acil bir şekilde nereye gönderilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Bu işlemin karşılığında ise çok ciddi paralar ödenmesi isteniyor.

100 yıl sonra yeniden dirilmeyi bekliyorlar! Bilim Kurgu filmi değil gerçek...


Geçmiş yıllara bakıldığında konuyla ilgili mahkemeye de taşınan olaylar yaşanmış.

Örneğin; İngiltere'de 2016'da bir annenin ölen 14 yaşındaki kızını cryo tüpünde saklama isteği çocuğun babasının itirazlarına rağmen hukuki olarak onaylanmış.

Şu anki bilgilerimiz dâhilinde, dondurulan insanların canlandırılması fikri birçoğumuz için sadece bilim-kurgu filmlerinde görülebilecek gerçek dışı bir şey olabilir.

Henüz süre tamamlanmadığından uyandırılmaya çalışılan bir kişi bulunmuyor. En azından böyle bir bilgi herhangi bir kaynakta yer almıyor.

1000'den fazla insan ise dondurulmak üzere anlaşmalarını yapmış ve bekliyor. Yalnızca yurt dışından insanların dondurulmak üzere beklediğini düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz.

Çünkü bir Türk de dondurulmak üzere anlaşmasını çoktan imzalamış.









Florya'da metrobüs arızası! Onlarca vatandaş yolda kaldı
Metrobüs kazasında yaralanan yolcudan akılalmaz sözler! Ölüm döşeğindeki şoförü suçladı İmamoğlu destek verdi
12 Dev Adam resmen aldığı maçı verdi! Fransa'ya yenilerek Avrupa Şampiyonası'ndan elendik
CHP'li Soyer'e tepkiler çığ gibi: Sözcü Çelik 'Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur'
İstanbul'daki metrobüs kazasında flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: Kötü oldum bana ambulans çağırın
Finlandiya'dan NATO üyeliğinin bağlı olduğu Türkiye'nin talebine ret
Bakan Kurum: “Türkiye’de her şey değişir ancak CHP zihniyeti değişmez”
S-300 tacizine ses çıkarmamışlardı! ABD temsilcisi Yunan basınına konuştu...
Devlet Bahçeli'den CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki: İflah olmaz bir cahillik
Bir devir resmen sona erdi: Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles kral ilan edildi
CHP’li Yarkadaş’ın iddiaları Bursa’da gün yüzüne çıktı! CHP’li Belediyeden İyi Partili başkan yardımcısına kıyak
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kur Korumalı Mevduat Uygulaması 1,3 trilyon liralık hacmi geçti
Canan Kaftancıoğlu'na İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaretten 10 bin 620 lira adli para cezası
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası da ortaya çıkmadı!
Saatlerce metrobüs yolunda kalan vatandaşlar 'İmamoğlu istifa' sloganı attı!
Tunç Soyer'den hadsiz sözler! Osmanlı'ya hakaret etti...
Metrobüs kaza yaptı, vatandaşlar yola saçıldı! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konserde eğlendi!
Metrobüs kazası nedeniyle yolda kalan yolcuları Beyoğlu Kağıthane, Güngören ve Fatih Belediyesi araçları evlerine ulaştırdı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a üstü kapalı 'ihale' tepkisi! 'Gözünün yaşına bakmam'
Bakan Soylu'dan geçmiş olsun mesajı!
Sosyal konut projesinde geri sayım başladı: Büyük müjde için son 3 gün!

Sosyal konut projesinde geri sayım başladı: Büyük müjde için son 3 gün!

100 yıl sonra yeniden dirilmeyi bekliyorlar! Bilim Kurgu filmi değil gerçek...

100 yıl sonra yeniden dirilmeyi bekliyorlar! Bilim Kurgu filmi değil gerçek...

Eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30'u alındı vücuduna 135 dikiş atıldı

Eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30'u alındı vücuduna 135 dikiş atıldı

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum