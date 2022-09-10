100 yıl sonra yeniden dirilmeyi bekliyorlar! Bilim Kurgu filmi değil gerçek...

Projenin gelişmesinde en önemli rol üstlenen kişi bilim insanı Dr. Paul Segal. Segal, ilk olarak kendi köpeği üzerinde bir deney yapmış ve tekrar diriltmeyi başardığını iddia etmiştir.Bilim insanları, dondurulma ve sonrasında yeniden canlandırma işlemi üzerinde çeşitli araştırmalar yaparken proje artık şirketleşmiştir.Şimdilerde 5 ayrı merkezi bulunan şirkette onlarca insan kapsüllerde 1 asır sonra yeniden hayata döndürülmeyi bekliyor.İlk dondurulan insan ise 1967 yılında bir Psikoloji Profesörü olan James Bedford oldu.Bedford, o dönemde herhangi bir tedavisi mümkün olmayan bir böbrek hastalığına yakalanmış ve bu işlem için gönüllü olmuştu.Projede; ölmüş canlının, ölüm anının hemen sonrasında kan pıhtılaşmasını önleyici heparin enjekte edilmiş ve baş bölgesine buzlar konularak düşük sıcaklığa erişmesi sağlanmıştır.Bekletilen beden, birtakım tıbbi işlemden sonra sadece kafa bölgesi veya tüm vücudu olarak -196 derece sıvı hidrojen tüplerine konulmaktadır.Merkezi Amerika'da olan şirket; tüm dünyadan oldukça fazla talep oluyor.Ayrıca bu projede işlem yapan tek bir şirket de bulunmuyor.Şirketlerin tümü kişilerin kontrol dışında ölmesi durumunda haberdar olunması için bileklik ve kolye dağıtıyor ve bedenin acil bir şekilde nereye gönderilmesi gerektiğini belirtiyorlar.Bu işlemin karşılığında ise çok ciddi paralar ödenmesi isteniyor.Geçmiş yıllara bakıldığında konuyla ilgili mahkemeye de taşınan olaylar yaşanmış.Örneğin; İngiltere'de 2016'da bir annenin ölen 14 yaşındaki kızını cryo tüpünde saklama isteği çocuğun babasının itirazlarına rağmen hukuki olarak onaylanmış.Şu anki bilgilerimiz dâhilinde, dondurulan insanların canlandırılması fikri birçoğumuz için sadece bilim-kurgu filmlerinde görülebilecek gerçek dışı bir şey olabilir.Henüz süre tamamlanmadığından uyandırılmaya çalışılan bir kişi bulunmuyor. En azından böyle bir bilgi herhangi bir kaynakta yer almıyor.1000'den fazla insan ise dondurulmak üzere anlaşmalarını yapmış ve bekliyor. Yalnızca yurt dışından insanların dondurulmak üzere beklediğini düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz.Çünkü bir Türk de dondurulmak üzere anlaşmasını çoktan imzalamış.