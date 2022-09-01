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İstanbul'da minibüsle çarpışan beton mikseri devrildi: 2 yaralı

Ataşehir'de minibüse çarpan beton mikserinin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Ekleme: 1.09.2022 - 10:53 Güncelleme: 1.09.2022 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da minibüsle çarpışan beton mikseri devrildi: 2 yaralı
Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu ile D-100 karayolu bağlantısı Kadıköy istikametinde meydana geldi.

Hüseyin Harun K., idaresindeki 34 BZM 216 plakalı minibüs, Kadıköy yönünde seyir halindeyken öndeki aracın yavaşlaması sonucu yavaşladı. Bu esnada aynı istikamette arkadan gelen Memiş A. idaresindeki 34 NK 4039 plakalı kuru çimento yüklü beton mikseri, öndeki araca çarpmamak için manevra yaptı. Minibüse çarpan beton mikseri yol kenarına savrularak devrilirken beton mikserinin çarptığı minibüste devrilerek metrelerce sürüklendi. Kaza sonucu beton mikseri sürücüsü Memiş A. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Devrilen minibüsteki Nergiza Mırzakulova da hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
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