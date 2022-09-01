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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 20 bin öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapılacak.

Ekleme: 1.09.2022 - 11:38 Güncelleme: 1.09.2022 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 20 bin öğretmen ataması yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapılacak.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenin görev yaptığı eğitim ailesine, 20 bin yeni öğretmenin katılmasına ilişkin süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmen atamasına ilişkin açıklamasının ardından başladı ve adaylardan 18-26 Temmuz'da ön başvurular alındı.

Bugün ataması yapılacak 20 bin öğretmenin yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte görevlerine başlaması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılmasının planlandığını açıklamıştı.

Bakanlıkça 99 branşta toplam 20 bin öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleştirilecek. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, bin 250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, bin 218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 4 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.
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