Aydın'da kadın cinayeti: 2 ay önce evlendiği karısını öldürdü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, bir kadın da eş kurbanı oldu.Satırlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, M.A. isimli şahsın dedesine ait bağ evine giden çift, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.Anlaşmazlığın uzlaşmaya bağlanamadığı olay, giderek alevlenmeye devam etti.Kavgada öfkesine yenik düşen M.A. (33) 2 ay önce evlendiği eşi Necla Aydoğdu'nun (32) boğazını bıçakla keserek ağır yaraladı. Kavga seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Necla Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Aydoğdu'nun cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.