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İstanbul Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı belgeselini yayınladı!

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla "Büyük Taarruz-Çetmili Kara Ali Çavuş ve Oğlu Mehmet" adıyla hazırladığı belgeselini yayınladı.

İstanbul Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı belgeselini yayınladı!
Ekleme: 31.08.2022 - 00:07 Güncelleme: 31.08.2022 - 00:19 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı belgeselini yayınladı!
Valilikten yapılan açıklamaya göre, gerçek bir hayat öyküsünden hareketle hazırlanan belgeselin çekimleri Konya, İstanbul ve Kütahya'da gerçekleşti.

Yönetmenliğini Mesut Gengeç'in yaptığı belgesel, 30 Ağustos'taki Büyük Taarruz'da yaşanan Çetmili Kara Ali Çavuş ve Alay Sancaktarı oğlu Onbaşı Mehmet'in destansı hikayesini konu alıyor.

İstanbul Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı belgeselini yayınladı!

ÇETMİLİ KARA ALİ ÇAVUŞ KİMDİR?

Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkumandanlığında 30 Ağustos 1922'de gerçekleşen Büyük Taarruz, bir ulusun birlik beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği büyük bir zafer olarak tarihe altın harflerle geçti. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bu kahramanlık destanında cepheye koşan kahramanlardan biri de Çetmili Kara Ali Çavuş'tu.

Kara Ali Çavuş, 1912'de Balkan Savaşı'na katılmak için Konya'ya bağlı Çetmi köyünden ayrılarak geride eşi Gülsüm, oğlu Mehmet (8) ve kızı Hatice'yi (4) bırakmıştı.

1. Dünya Savaşı'nda Galiçya, Hicaz, Yemen ve Kafkasya cephelerinde görev alan Kara Ali Çavuş, bu savaşlarda bir kolunu kaybedip cepheden cepheye koşarken ailesiyle irtibatı da kopmuştu.

Milli Mücadele başlayınca Doğu Cephesi'nde bulunan Kara Ali Çavuş, terhis edilmeyen tek ordu olan Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu'nun askeriydi.

Türk Ordusu Büyük Taarruz'a hazırlanırken Afyon Kocatepe dünya savaş tarihinde eşine rastlanmayan bir buluşmaya tanıklık etti.

Çetmili Kara Ali Çavuş'un oğlu Onbaşı Mehmet de vatan görevi için askere gitmiş, baba oğul 10 yıl sonra Büyük Taarruz öncesi cephede karşılaşmıştı.

Ancak bu buluşmadan sadece 5 gün sonra 31 Ağustos 1922'de Çetmili Kara Ali Çavuş, oğlunun kollarında şehit düştü.

İzmir'e giren ilk birlikler arasında görev yapan Onbaşı Mehmet ise 9 Eylül 1922'de İzmir önlerinde şehit oldu.

DETAYLI ARŞİV ÇALIŞMASI İLE HAZIRLANDI

İstanbul Valiliği, bu duygu yüklü kahramanlık öyküsünü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan bir belgeselle gösterime sundu.

Detaylı bir arşiv çalışması sonrası çekimleri başlayan belgesel için dönemin atmosferini yansıtan kostüm, mekan ve sanat çalışmaları gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Gengeç'in yaptığı belgeselin konsept danışmanlığını Prof. Dr. Ergun Yolcu, tarih danışmanlığını Prof. Dr. Vahdettin Engin, proje koordinasyonunu ise Muammer Karadeniz yaptı.

Senaryosunu Bülent Günal'ın kaleme aldığı yapımın müziklerinde Yıldıray Gürgen'in imzası bulunuyor.

Çetmili Kara Ali Çavuş'u Kerim Aydemir, oğlu Onbaşı Mehmet'i Batuhan Uygun, eşi Gülsüm'ü ise Zehra Güneş'in oynadığı belgesel izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, '30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100. yılı anısına hazırladığımız 'Büyük Taarruz-Çetmili Kara Ali Çavuş ve Oğlu Mehmet' belgeselimiz duygu yüklü gerçek bir kahramanlık hikâyesini anlatıyor.' ifadelerini kullanarak belgeselin bağlantısını paylaştı.

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