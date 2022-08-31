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Borsa günü rekorlarla tamamladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 kazançla 3.171,21 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.198,99 puana taşıdı.

Ekleme: 31.08.2022 - 20:47 Güncelleme: 31.08.2022 - 20:53 / Editör: Ozge Selin
Borsa günü rekorlarla tamamladı!BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 73,1 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,10 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,44 ile iletişim oldu.

Açıklanan büyüme verisinin beklentilerden iyi gelmesiyle günü yüzde 0,20 kazançla 3.171,21 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.198,99 puana taşıdı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltti.

Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin açıklanan verilerle desteklenmesi ile küresel pay piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.

Yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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