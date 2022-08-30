SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Rus siyasetçi Mihail Gorbaçov 92 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.MİHAİL GORBAÇOV KİMDİR?Mihail Sergeyeviç Gorbaçov 2 Mart 1931 doğumlu, Rus siyasetçi ve Sovyetler Birliği'nin son lideridir.Gorbaçov'un perestroika (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) adını verdiği reform çalışmaları Soğuk Savaş'ı bitirdi. Fakat Gorbaçov'un bu reformları Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ülkede politik üstünlüğünü kaybetmesine ve sonrasında da Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden oldu. 1990'da Nobel Barış Ödülünü kazanan Gorbaçov, hakkında en çok eser yazılan ilk 100 kişi listesinde yer almaktadır.