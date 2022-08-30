Benzine 1 lira 5 kuruş indirim

30 Ağustos 2022 Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 5 kuruş düştü.

30 Ağustos 2022 Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 5 kuruş düştü.İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 13 kuruşa, İzmir'de 20 lira 25 kuruşa, Ankara'da ise 20 lira 27 kuruşa geriledi.30 AĞUSTOS 2022 MAZOT - BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTEAkaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 30 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;İSTANBULİstanbul'da benzin litre fiyatı: 20,13 TLİstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,89 TLİstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TLANKARAAnkara'da benzin litre fiyatı 20,26 TLAnkara'da motorin litre fiyatı 27,00 TLAnkara'da LPG litre fiyatı 11,37 TLİZMİRİzmir'de benzin litre fiyatı 20,25 TLİzmir'de motorin litre fiyatı 27,02 TLİzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL