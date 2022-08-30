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Benzine 1 lira 5 kuruş indirim

30 Ağustos 2022 Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 5 kuruş düştü.

Ekleme: 30.08.2022 - 12:21 Güncelleme: 30.08.2022 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Benzine 1 lira 5 kuruş indirim
30 Ağustos 2022 Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 5 kuruş düştü.

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 13 kuruşa, İzmir'de 20 lira 25 kuruşa, Ankara'da ise 20 lira 27 kuruşa geriledi.

30 AĞUSTOS 2022 MAZOT - BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE
Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 30 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;

İSTANBUL
İstanbul'da benzin litre fiyatı: 20,13 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,89 TL

İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL

ANKARA
Ankara'da benzin litre fiyatı 20,26 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,00 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11,37 TL

İZMİR
İzmir'de benzin litre fiyatı 20,25 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27,02 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL
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