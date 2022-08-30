AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul, bu yazı hem sıcak hem de yağışlı geçirdi.Öyle ki sağanağın etkili olduğu günlerde ani sel ve baskınlar da yaşandı.Çok sayıda aracın ve evin hasar gördüğü günler geride kalsa da yeni bir uyarı daha geldi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, İstanbul geneli için 31 Ağustos Çarşamba gününden 3 Eylül Cumartesi gününe kadar yer yer kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.AKOM'dan yaptığı açıklamada, şöyle denildi:“İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde geçtiğimiz hafta yaşanan kararsız hava koşullarının tekrardan etkili olması bekleniyor. Çarşamba günü sabah saat 06.00'dan itibaren il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor. Gök gürültüsü eşliğinde görülecek kuvvetli sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı, yoğun şimşek, yıldırım aktivitesi ve yağış anında kuvvetli rüzgâr (20-50 km/s) da öngörülüyor.Yağışların perşembe ve cuma gününden itibaren yoğunluğunu azaltması; ancak bölgesel olarak 30-60 dakika gibi kısa zaman diliminde kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Cumartesi öğle saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması önem taşıyor. İBB ekipleri de tüm hazırlıklarını tamamlayarak, teyakkuz halinde bekleyişini sürdürüyor.”