Vali Yerlikaya'dan 30 Ağustos çağrısı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için vatandaşları Vatan Caddesi'ne davet etti.30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri yarın İstanbul'da VAtan Caddesi'nde yapılacak.Saat 10.30'da başlayacak etkinlikler için İstanbul Valisi Yerlikaya vatandaşlara çağrıda bulundu.Vali Yerlikaya, "Azın çoğa, imanın imkânlara karşı yazdığı büyük bir destan... 30 Ağustos Zaferi. Gelin; bu unutulmaz zaferin 100. yılını hep birlikte coşkuyla kutlayalım" dedi.