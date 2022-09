Bakan Ersoy'dan 30 Ağustos mesajı

Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bir asır önce, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne ulaşan yolda son adımın atıldığını, Kurtuluş Savaşı'nda, sadece Türk tarihini değil, dünya tarihini de değiştiren bir zafere ulaştıran nihai taarruzun gerçekleştirildiğini belirtti."PARLAK BİR GELECEĞİN TEMELLERİNİ ATTIKLARININ FARKINDAYDILAR"Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin aynı zamanda Türkiye'nin istikbaline yön verecek yeni merhalenin de başlangıcı olduğunu ifade eden Ersoy, "Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının arkasında tek vücut olup kenetlenen Türk milleti, kurtuluşun son şanlı yürüyüşünü yaparken, şüphesiz her adımda yeni bir devletin ve parlak bir geleceğin temellerini attıklarının farkındaydılar." değerlendirmesinde bulundu."O SANCAĞI ASLA YERE DÜŞÜRMEYECEĞİZ"İstiklal kazanılmış olsa da istikbalin sürekli önlerinde uzandığını, yılgınlığı, yorgunluğu kabul etmeyen bir mücadele gerektirdiğini aktaran Bakan Ersoy, şöyle devam etti: "Fiili işgalin cephelerinde yapılan savaş zaferle sonuçlanmış olsa da ekonomiden kültüre hayatın her alanında sürekli yeni cepheler açılmaktadır. 100 yıl önce atalarımız bize sadece istiklal ve istikbalimizi emanet etmemiş, aslında kanını döktüğü, canını feda ettiği mücadelenin sancağını teslim etmişlerdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bugünümüzü borçlu olduğumuz her bir kahramanı, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anarken kutlu hatıraları önünde, tarifsiz bir gurur ve ödenmesi mümkün olmayan bir vefa borcunun sorumluluğuyla, o sancağı asla yere düşürmeyeceğimizi, mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi ve bütün cephelerde zaferden başka bir sonucu hiçbir şartta kabul etmeyeceğimizi bir kez daha kararlılıkla ifade ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."