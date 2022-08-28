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Yunanistan'dan düşmanca hareket! MSB: Türk jetleri Yunan S-300 sistemince taciz edildi

Ege ve Doğu Akdeniz’de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine, Yunanistan’a ait S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atıldı. Bu hareketler, NATO Angajman Kuralları’nda “düşmanca hareket” olarak nitelendiriliyor. Yaşanan olay, Yunanistan’ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı.

Yunanistan'dan düşmanca hareket! MSB: Türk jetleri Yunan S-300 sistemince taciz edildi
Ekleme: 28.08.2022 - 10:36 Güncelleme: 28.08.2022 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'dan düşmanca hareket! MSB: Türk jetleri Yunan S-300 sistemince taciz edildi
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'ların 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği görev uçuşları sırasında müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan büyük bir olay yaşandı.

Görevdeki Türk jetleri, Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16 'ya yerden havaya füze kilidi attı.

UÇAKLAR GÖREVLERİNİ TAMAMLAYARAK ÜSLERİNE DÖNDÜ

Taciz bir süre devam ederken yaşanan olay, Yunanistan'ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı. Uçaklar bu düşmanca harekete rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

Füze radar kilidi atılmasına yönelik olayların NATO Angajman Kuralları sistemine göre "düşmanca hareket" olarak ifade edildiği vurgusu yapan güvenlik kaynakları, Türkiye'nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini daha etkin hale getirmek maksadıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve ABD tarafından gösterilen tavrı hatırlattı.

Yunanistan'ın söz konusu sistemin bir önceki versiyonunu 23 sene önce tedarik ettiğine dikkati çeken kaynaklar, NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına Rus yapımı S-300 sistemi ile kilit atmasının NATO'nun müttefiklik ilkelerine aykırılı olduğu ve batı ülkelerinin bu konuda çift taraflı bir politika sergilediği değerlendirmesinde bulundu.
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